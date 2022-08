Flávia Alessandra surge com vestido metalizado justinho para evento beneficente

Atriz Flávia Alessandra aposta em look longo brilhante justinho para noite de gala da BrazilFoundation em Minas Gerais e encanta a web

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 13h02

A atriz Flávia Alessandra (48) encantou os fãs ao usar suas redes sociais para dividir com os seguidores o look escolhido para um evento em Minas Gerais!

Na quarta-feira, 10, a esposa de Otaviano Costa (49) compartilhou um vídeo mostrando sua produção para o evento de gala. Embaixadora da BrazilFoundation desde 2016, a artista abriu a noite ao lado de Rodrigo Carneiro em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.

Usando maquiagem leve, a famosa optou por um vestido metalizado bem colado ao corpo. Com os cabelos soltos e ondulados, a loira caprichou no look e o corpaço da gata, que ficou em evidência com o visual, chamou atenção dos internautas.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Quem vê assim neeeem imagina q essa produção na verdade demora muitas e muitas horas! Linda, meu amor", brincou Ota. "Lindeza de mulher", destacou Isabeli Fontana. "Ai que lindaaaaaa", disse Marcos Proença. "Meu Deus! Que Deusa", "Você se supera a cada dia", "Não tem 1 mísero defeito", babaram ainda alguns admiradores.

O evento beneficente tem como objetivo arrecadar fundos para o financiamento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em todo o Brasil.

Flávia Alessandra aposta em vestido brilhante para evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra (@flaviaalessandra)

Filha de Flávia Alessandra celebra formatura

A filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa (22), herdeira da atriz com o diretor de televisão e cinema Marcos Paulo (1951-2012) se formou na faculdade. A jovem compartilhou fotos em que aparece recebendo o carinho da mãe, do padrasto, que considera como pai, Otaviano Costa, e da irmã, Olívia. Nas imagens, publicadas no Instagram, ela aparece usando beca e celebrando a formatura em Cinema.

