As Five: Veja a primeira foto do elenco na última temporada

Tá chegando a hora! A última temporada da série As Five estreia em março no Globoplay e traz novos conflitos para as vidas das protagonistas

Os fãs da série As Five já podem anotar a data de estreia da última temporada na agenda! De acordo com a assessoria de imprensa do Globoplay, a terceira e última temporada da série estreia no dia 1º de março. E, que tal um spoiler? Confira abaixo a primeira foto do visual das cinco protagonistas nos novos episódios.

A série As Five é um spin-off de Malhação - Viva a Diferença, que foi exibida em 2017, e conta a história de cinco mulheres: Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira), Keyla (Gabriela Medvedovsky), Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari). Na história da última temporada, elas vão enfrentar novos desafios sobre autonomia financeira, dependência química, carreira, amor e sexualidade.

Os oito novos episódios vão ser lançados de uma única vez no Globoplay.

Elenco de As Five na última temporada da série - Foto: Globo / Mauricio Fidalgo

Antes e depois das protagonistas de As Five - Fotos: Fotos: Globo - Sergio Zalis e Maurício Fidalgo

A família de Daphne Bozaski

A atriz Daphne Bozaski (31) brilhou em uma entrevista na Revista CARAS em outubro de 2023 Ao lado do eleito, o chef de cozinha Gustavo Araújo (41), e do herdeiro, o pequeno Caetano (4), a atriz desembarcou no sul de Alagoas para curtir dias de sol e mar e estreitar ainda mais os laços com a família. Lá, o trio viveu momentos únicos, desbravou cidadezinhas próximas à divisa de Alagoas e Sergipe, descobriu as belezas do Rio São Francisco e da Ilha do Ferro, além de fazer parada obrigatória em Maragogi. “Alagoas estava em nosso roteiro há bastante tempo, por ter praias com águas calmas para ir com crianças. Esse foi um dos pontos que nos chamou mais atenção, sem falar na beleza do lugar e os dias lindos de sol!”, comemora Daphne, em papo com CARAS.

Mãe dedicada, ela faz questão de levar o filho para acompanhá-la nas aventuras. “Acredito que viajar com criança nunca é um empecilho, mas precisa ficar atento ao escolher lugares que sejam apropriados para a idade e personalidade do nosso filho. Nossas viagens são planejadas para lugares onde Caetano

possa aproveitar tanto quanto a gente”, fala ela, famosa por seus trabalhos em produções globais como Malhação, Nos Tempos do Imperador e, mais recentemente, a série As Five, do Globoplay.