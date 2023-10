Daphne Bozaski curte as férias com sua família em Maragogi

Com o eleito, Gustavo, e o filho, Caetano, a atriz Daphne Bozaski admite viver fase de plenitude e descobertas

O público a viu crescer nos palcos e na TV — ela começou a carreira aos 12 anos —, mas o tempo passa rápido e Daphne Bozaski (31) já é uma mulher em sintonia perfeita com sua família e carreira. Ao lado do eleito, o chef de cozinha Gustavo Araújo (41), e do herdeiro, o pequeno Caetano (4), a atriz desembarcou no sul de Alagoas para curtir dias de sol e mar e estreitar ainda mais os laços com a família. Lá, o trio viveu momentos únicos, desbravou cidadezinhas próximas à divisa de Alagoas e Sergipe, descobriu as belezas do Rio São Francisco e da Ilha do Ferro, além de fazer parada obrigatória em Maragogi. “Alagoas estava em nosso roteiro há bastante tempo, por ter praias com águas calmas para ir com crianças. Esse foi um dos pontos que nos chamou mais atenção, sem falar na beleza do lugar e os dias lindos de sol!”, comemora Daphne, em papo com CARAS.

Mãe dedicada, ela faz questão de levar o filho para acompanhá-la nas aventuras. “Acredito que viajar com criança nunca é um empecilho, mas precisa ficar atento ao escolher lugares que sejam apropriados para a idade e personalidade do nosso filho. Nossas viagens são planejadas para lugares onde Caetano

possa aproveitar tanto quanto a gente”, fala ela, famosa por seus trabalhos em produções globais como Malhação, Nos Tempos do Imperador e, mais recentemente, a série As Five, do Globoplay.

Para além do talento de atriz, Daphne define a maternidade como um de seus melhores papéis. E assegura: dá conta do recado! “Diariamente, me autoanaliso para tentar dar o exemplo. As crianças são como esponjinhas que absorvem tudo do meio onde vivem. Por isso, acredito que observar como eu mesma ajo no dia a dia é tão importante. A chegada de uma criança é algo que nos muda devido à responsabilidade de criar e educar uma outra pessoa desde seus primeiros respiros de vida. E a cada tempo que passa também aprendo muito na troca com ele”, pondera. “Eu gosto de mostrar para o Caetano um mundo mais artístico. Vamos muito ao teatro, shows e ouvimos muita música em casa”, completa.

No ano passado, Daphne entrou para o clube das ‘balzaquianas’, ou seja, chegou à casa dos 30 anos. E as mudanças, sem dúvida, foram inevitáveis. “É marcante, é uma idade em que fazemos um balanço de tudo o que já vivemos e construímos, além de tudo que queremos alcançar. Desde que fui mãe, percebi muitas mudanças no corpo, relacionadas ao cansaço, às poucas horas de sono, às preocupações. Aos 30, me percebi mais atenta à minha saúde física e mental. Hoje em dia, eu mantenho uma rotina de exercícios chamados Gyrotonic, que, além de me manter em forma, é um momento no qual consigo colocar meu corpo e minha mente no lugar”, detalha a artista.

Com projetos audiovisuais ainda a serem anunciados e a terceira temporada de As Five chegando ao Globoplay em 2024, Daphne celebra o reconhecimento do público. “Eu me orgulho muito das minhas escolhas e de ter trilhado essa trajetória. Eu só tenho a agradecer por tudo”, conclui ela.