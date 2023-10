Filho de Patrícia Poeta invade o palco do Encontro ao vivo: ‘Inspiração'

Filho de Patrícia Poeta rouba a cena ao invadir o palco do Encontro no dia do aniversário da mãe

A apresentadora Patrícia Poeta completou 47 anos de vida nesta quarta-feira, 19, e ganhou homenagens durante o programa Encontro, da Globo. Ela foi surpreendida com a presença do seu filho, Felipe, no palco da atração.

O rapaz de 21 anos, que é DJ, invadiu o palco do programa da mãe para levar o bolo de aniversário para ela junto com a equipe da atração. Poeta ficou emocionada com a surpresa e deu vários abraços no herdeiro.

No palco, ele elogiou a mãe. "Parabéns, eu te amo muito. Você é uma inspiração para mim, não tem como explicar toda a inspiração que você é na minha vida. É uma honra para fazer essa homenagem com todo mundo para você”, disse ele.

Então, Patrícia Poeta também fez elogios para o filho. "O Felipe é tão transparente, um menino tão batalhador, independente nas coisas dele, tímido como a mãe dele e ele é um cara muito generoso. Isso ele passa para todo mundo, sempre preocupado com os outros. Uma das coisas que eu mais amo nele é essa gentileza, esse cara gente boa que ele é”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by gshow (@gshow)

Patrícia Poeta exibe boa forma

A apresentadora Patrícia Poeta agitou as redes sociais nesta semana ao ostentar a sua beleza impecável. A estrela relembrou um ensaio fotográfico só de biquíni que fez há pouco tempo e chamou a atenção dos fãs.

Na imagem, ela apareceu com um biquíni preto estiloso e deixou à mostra seu corpo sarado, com direito a pernas torneadas e barriga sarada. “Em tempos de calorão… pode TBT de biquíni?! Era de uma linha de roupas de praia da minha marca”, disse ela.

Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a artista. “A mais linda e fantástica profissionalmente da TV”, afirmou um seguidor. “Gata demais”, escreveu outro. “Continua mais dos que belíssima, o tempo só te favorece, garota”, declarou mais um.