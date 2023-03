Filho de Hebe Camargo faz homenagem no dia em que ela completaria 94 anos

Marcello Camargo, único filho de Hebe Camargo, fez uma homenagem emocionante para a mãe

Marcello Camargo (58), o único herdeiro do legado de Hebe Camargo, usou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à mãe. Além de ser o Dia das Mulheres, em 8 de março, a apresentadora icônica da TV brasileira, que faleceu em 2012 em decorrência de um câncer, também celebraria seus 94 anos de vida.

Com uma publicação em seu Instagram, Marcello, que é fruto do relacionamento de Hebe com o empresário Décio Capuano, se declarou: "Hoje é seu dia, rainha da minha vida e representando todas as mulheres do Brasil! Parabéns! Te amo!", o primogênito escreveu orgulhoso na legenda de uma foto em que a apresentadora surge sorridente.

Nos comentários do registro, os fãs de Hebe também aproveitaram para homenagear a estrela: “Hebe, inspiradora de tantas mulheres! Nunca mais outra igual”, escreveu uma admiradora. “A mulher com mais classe e glamour que já existiu”, outro seguidor relembrou a fama da apresentadora. “Viva”, comentou Adriane Galisteu (49).

Filho de Hebe Camargo não tem plano de saúde e vive vida modesta mesmo após herança

Em 2022, dez anos após a morte da apresentadora, Marcello Camargo, seu único filho, revelou o destino de sua herança em uma entrevista para Léo Dias, do Metrópoles. Ele aproveitou para rebater algumas , fake news sobre o assunto: "Muita gente fala 'herança de R$ 60 milhões, R$ 100 milhões', mas graças a Deus ela usou muito dinheiro pra viver a vida. Ela desfrutou das coisas que o dinheiro podia trazer", revelou.

Marcello ainda contou que ela investiu em algumas mansões luxuosas no bairro Cidade Jardim em São Paulo antes da morte, por isso, deixou a casa e joias como herança. Por fim, o filho da apresentadora revelou que dividiu os bens com seu primo e empresário da estrela, Claudio Pessutti, que morreu de covid-19 em 2021. Marcello ainda contou sobre suas posses e disse que vive um estilo de vida diferente de Hebe.