Filho de Chico Anysio fala sobre a herança do pai: 'Não deixou bens'

Filho de Chico Anysio, Nizo Neto surpreende ao contar o que herdou do seu pai, que faleceu em 2012

O ator Nizo Neto, que é um dos filhos do humorista Chico Anysio (1931 - 2012), surpreendeu ao falar sobre a herança do seu pai. Em entrevista no Plugado Podcast, ele contou que o pai não deixou bens e que herdou apenas itens simbólicos.

"Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Têm atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$ 30 milhões”, disse ele.

E completou ao contar que pretende lançar um livro com os textos que herdou do pai. “A herança que ele me deixou, fora o legado, foram pastas e pastas de textos na época do rádio, no período entre 50 e 60 anos, com esquetes com piadas de referências da época, que ele escreveu com 16, 17 anos”, declarou.

Então, ele continuou o seu desabafo sobre o assunto. “O cara não deixar nada de material é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda certeza. Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio”, declarou.

Vale lembrar que Chico Anysio teve 8 filhos: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo, Vitória e André Lucas.

O humorista faleceu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, durante o período internado em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte foi a falência múltipla de órgãos e o corpo dele foi cremado.

Nizo Neto fez homenagem para o filho que já morreu

Há pouco tempo, o ator Nizo Netousou as redes sociais para lembrar o aniversário de seu filho que faleceu, Rian Brito, que partiu aos 26 anos. Ele relembrou uma foto de quando o filho que era criança para lembrar do que em que o rapaz completaria 33 anos. "TBT 33 anos", disse ele na legenda da postagem.

Nos stories, ele ainda repostou uma publicação feita pelo irmão mais novo, Bruno Mazzeo (46), que também lamentou a saudade do sobrinho, que foi encontrado morto em 2016 na Praia de Quissamã, no Rio de Janeiro. "Meu sobrinho Rian - na foto ainda recém-nascido, no colo do meu irmão Nizo Neto", escreveu Mazzeo ao dividir o clique dos três juntos. "Faria hoje 33 anos. Se não fosse a vida, essa coisa inexplicável e sem sentido. Um beijo enorme, meu irmão amado, nesse dia tão duro", finalizou ele.