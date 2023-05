Nizo Neto presta homenagem para o filho que morreu aos 26 anos

Filho de Chico Anysio, ator Nizo Neto lembra aniversário do filho que faleceu aos 26 anos, Rian Brito; Bruno Mazzeo também homenageia

Um dos herdeiros do comediante Chico Anysio (1931 - 2012), Nizo Neto (59) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para lembrar o aniversário de seu filho que faleceu.

Em seu perfil no Instagram, Nizo publicou uma foto antiga em que aparece na praia com o herdeiro, Rian Brito, ainda bebê em seu colo. Rian, que faleceu aos 26 anos, completaria 33 anos. "TBT 33 anos", disse ele na legenda da postagem.

Nos stories, ele ainda repostou uma publicação feita pelo irmão mais novo, Bruno Mazzeo (46), que também lamentou a saudade do sobrinho, que foi encontrado morto em 2016 na Praia de Quissamã, no Rio de Janeiro. "Meu sobrinho Rian - na foto ainda recém-nascido, no colo do meu irmão Nizo Neto", escreveu Mazzeo ao dividir o clique dos três juntos. "Faria hoje 33 anos. Se não fosse a vida, essa coisa inexplicável e sem sentido. Um beijo enorme, meu irmão amado, nesse dia tão duro", finalizou ele.

Confira a homenagem de Nizo Neto para o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nizo Neto (@netonizo)

Filho de Chico Anysio surpreende ao revelar porque o irmão sumiu

O ator Nizo Neto, um dos filhos de Chico Anysio, surpreendeu ao fazer uma revelação curiosa sobre o irmão, o também ator Lug de Paula - ele fez muito sucesso como o Seu Boneco da Escolinha do Professor Raimundo.

Questionado sobre o irmão, ele disse que hoje o humorista vive recluso em Florianópolis, Santa Catarina, e abandonou a carreira e a fama por "não gosta de trabalhar" na televisão.

"Ele mora em Floripa, tem terrenos, mas ele não gosta de trabalhar. Ele tem talento, o dom, mas não tem a vocação. Tem que ter paixão, ainda mais para esse trabalho da gente", afirmou ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro.