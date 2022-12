Filho caçula de Galvão Bueno comove com homenagem para o pai: 'É gigante'

Filho caçula de Galvão Bueno, Luca Bueno escreve recado após o pai se despedir das narrações de futebol na Globo

O narrador esportivo Galvão Bueno ganhou uma homenagem comovente do seu filho caçula, Luca Bueno, fruto do casamento com a atual esposa, Desirée Soares. O rapaz, que é cineasta, demonstrou o orgulho que sente do pai ao comentar a despedida dele das narrações de futebol na Globo . No último domingo, 18, o comunicador fez a narração da final da Copa do Mundo do Catar, que marcou a sua despedida deste tipo de trabalho na TV aberta.

Nas redes sociais, Luca compartilhou fotos do pai e falou sobre a admiração que tem por ele e pela trajetória profissional do pai. "Pai, você é gigante. Sei que hoje deve ser um dia extremamente difícil para você, por que eu sei como é ser apaixonado pelo que faz.Muita gente hoje ira te lembrar como você é um ídolo para nação Brasileira e para o entretenimento. Mas em vez de focar nisso, eu queria focar no meu pai", disse ele.

E completou: "Você é meu herói, meu exemplo de profissionalismo, determinação e paixão. Obrigado por me mostrar o quanto temos que lutar pelos nossos sonhos e objetivos. Como você disse, hoje você virou uma pagina sem fechar o livro. Obrigado por tudo, Parabéns por tudo, pela história, pelas vitórias, pela determinação e coragem. Obrigado por ser o Galvão Bueno DO BRASIL".

Galvão Bueno tem quatro filhos: Leticia Bueno, Cacá Bueno, Popó Bueno e Luca Bueno.

Galvão Bueno se emociona ao se despedir das narrações de futebol

Após a vitória da Argentina na Copa do Mundo do Catar, o narrador Galvão Bueno falou sobre a sua última narração de futebol na TV Aberta. Ele ficou emocionado e com lágrimas nos olhos ao anunciar a sua despedida deste tipo de trabalho.

“Nesses quase 50 anos, foram 53 jogos seguidos da seleção brasileira. Eu não vou citar nomes porque iria deixar muita gente de fora. Agradeço meus parceiros antigos e os de hoje, os que já não estão mais com a gente, eu agradeço aqueles que não estão trabalhando comigo mas que estivemos juntos, mas o meu maior agradecimento é para vocês, os brasileiros. Eu só estou aqui hoje, emocionado, porque alguma coisa boa eu fiz, senão aqui não estaria. Claro que todo mundo tem direito de não gostar de mim, mas graças a Deus o número dos que gostam é maior. Estivemos sempre juntos. Só tenho a agradecer”, disse ele ao vivo.