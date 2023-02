Filhas de Gloria Maria escrevem carta para mãe: 'Ficar perto de você'

As duas filhas de Gloria Maria escreveram cartas para se despedir da mãe

A morte de Gloria Maria abalou todo o Brasil. A jornalista não marcou apenas a história da sua profissão, como também criou e deixou duas filhas adolescentes para perpetuar o seu legado. Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, apesar do luto, dedicaram homenagens para a mãe, e escreveram cartas de saudades. No Fantástico, elas leram as mensagens que escreveram especialmente para o momento de despedida, e compartilharam o carinho com todo o Brasil .

“Eu escrevi um texto e eu queria ler para o Brasil saber mais sobre a minha mãe em relação à gente. 'A minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. As matérias e aventuras que ela fez, com certeza não é para qualquer um. Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para ver eu e minha irmã felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço, ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó, e eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada e amo vocês”, leu Maria, a irmã mais velha.

Em seguida, Laura também deixou sua lembrança. "Eu também fiz uma carta para ela. 'Querida mãe, eu te amo muito. Eu quero ficar perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos, te amo, com amor, Laura", contou a caçula de apenas 14 anos.

Gloria Maria morreu no início de fevereiro deste ano por conta de um câncer no cérebro. A jornalista, que já visitou mais de 160 países, ficou conhecida por seu trabalho excepcional na televisão brasileira.