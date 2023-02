Glória Maria registrou o crescimento das filhas nas redes sociais. Relembre as fotos!

Discreta com a vida pessoal, Glória Maria compartilhou momentos especiais com as duas filhas, Maria e Laura, em posts nas redes sociais. Relembre fotos da família da apresentadora

A jornalista e apresentadora Glória Maria deixou muita saudade com a sua morte na semana passada. Apesar do luto, ela deixou várias memórias inesquecíveis com suas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, que foram adotadas por ela quando ainda eram bebês. Apesar de ser discreta com a vida pessoal, a jornalista compartilhou diversos momentos do crescimento das filhas nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Glória Maria registrou momentos inesquecíveis com as herdeiras, incluindo viagens, festas e momentos especiais, como novas conquistas nas vidas delas e datas comemorativas.

Para relembrar a linda família de Glória Maria, separamos posts especiais que ela fez com as duas filhas ao longo da vida juntas.

Relembre os posts de Gloria Maria sobre as filhas:

O último post feito por Glória Maria sobre as filhas foi publicado em setembro de 2022, quando as meninas foram a um festival de música com os amigos. "Minhas vidas. Meus amores. Primeira vez numa programação tipo Rock In Rio sem mim. Foram com a minha comadre Veronica e a madrinha Júlia. Se divertiram mas se Deus quiser no próximo evento vamos estar juntas. Por enquanto preciso me cuidar. Mas tenho FÉ e logo estarei de volta brilhando", disse ela na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Maria (@gloriamariareal)

Em outro momento, a jornalista contou sobre a paixão da filha caçula, Laura, pela dança. "A minha Laura gosta de desafios! Ela faz ballet há 8 anos. Há 3 anos está tentando ser selecionada para uma vaga no Royal Ballet. Mas brincando. Ela se diverte!! Diz: "mamãe mais um coque, uma meia e uma sapatilha"", contou. E também relembrou um momento marcante na vida de Maria. "Que orgulho! Minha princesa Maria enche minha vida de felicidade. Começou a usar óculos e amou!!!!!' Tem o melhor humor que já encontrei na vida! Aluna excepcional. Companheira de todas as horas! Hoje não é nenhum dia especial! Mas todos os dias com ela são únicos! Te amo minha Maria linda e sapeca!", afirmou.

Com as filhas na adolescência, Glória Maria até brincou sobre elas não gostarem mais de tirar fotos com a mãe. "Bem dificiil atualmente conseguir foto com minhas filhas. Acham ridículo, mas às vezes consigo!!! Meus amores", declarou.

Ao longo do crescimento das filhas, a jornalista também registrou as festas de aniversário. "Dia da minha princesa Laura! Já 13 anos! Quase nem acredito! Minha menina que faz questão de me mostrar o mundo também pelo olhar dela!!! Te amo tanto Laura! Não existiria sem você e sua irmã!!!", disse ela. E também falou sobre um dos aniversários de Maria: "Comemorando os 14 anos da minha princesa Maria.É.. o tempo passa rápido! E só vem me fazendo cada dia mais ter orgulho dessa menina doce, carinhosa, verdadeira. Personalidade forte que ela vem aprendendo a construir no dia a dia! MARIA obrigada por ser minha! Tudo em você é amor!!!!! PARABENS!!! TE AMO!!!".

Em outros momentos, a apresentadora se declarou para as filhas: "Vivo pra elas. Enlouqueço com elas rsrsrsrs. Aprendo com elas! Minhas filhas!! Meus amores!! TODOS OS DIAS SÃO DE VOCÊS! Minha Maria e minha Laura!".

Gloria Maria também celebrou momentos simples da rotina com as filhas. "Uma foto normal, sem glamour, vida real. Eu passeando num shopping com minhas filhas ! Essa foto só é importante para mim porque durante muito tempo fiquei sem saber se minha recuperação seria total e ainda poderia viver esses momentos simples. Mas graças ao trabalho de um paparazzi muito espertinho Rsrsrsr esse momento tão importante para nós ficou registrado!! Obrigada", afirmou.

Confira mais fotos de Glória Maria com as filhas, Maria e Laura:

Casa de Glória Maria é exibida no Fantástico, da Globo:

Durante uma entrevista das filhas de Glória Maria, o programa Fantástico revelou detalhes de como é a casa da jornalista. Durante a reportagem, o público conseguiu ver detalhes do local onde Gloria Maria viveu com as filhas. A mansão com decoração em tons sóbrios e clássica chamou a atenção. O programa de TV ainda destacou os vários porta-retratos com imagens de momentos de felizes da jornalista com as duas filhas em viagens e passeios.