Filha de Cecilia Malan dá pulos de alegria em dia na praia

Filha de Cecilia Malan esbanja fofura ao aparecer em novas fotos durante dia na praia

A jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra, aproveitou o período de férias para curtir uma viagem ao Brasil junto com a filha, Olimpia, de 4 anos. Nesta segunda-feira, 14, a comunicadora mostrou novas fotos da herdeira toda feliz em um dia na praia.

Nas fotos, Olimpia apareceu dando pulos de alegria ao curtir o dia ensolarado ao ar livre. Enquanto isso, a mamãe escreveu uma legenda sobre o período de viagem com a herdeira.

"As próximas fotos resumem um verão muito especial na companhia de amigos da vida toda, amigos que o trabalho me deu, amigos dos meus pais, filhos de amigos... Sobrou carinho, faltou tempo. Voltamos pra casa já com saudades imensas de tudo e de todos", afirmou ela.

Cecilia Malan curte passeio com o namorado, Murilo Benício, no Rio de Janeiro

O ator Murilo Benício está muito bem acompanhado no Rio de Janeiro. Ele está com a sua namorada, a jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. De férias, ela veio ao Brasil para passar alguns dias na companhia do namorado e foi flagrada durante um passeio nesta semana.

Murilo e Cecilia foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com a filha dela, Olimpia, de 4 anos. Os três foram vistos caminhando ao ar livre e a menina esbanjou fofura ao surgir de mãos dadas com a mãe coruja.

Há poucas semanas, os três estavam juntos na França enquanto aproveitavam alguns dias de férias para curtir o verão europeu. Inclusive, Cecilia mostrou uma foto de Murilo com a enteada nas redes sociais e encantou seus fãs.

Vale lembrar que Murilo Benício e Cecilia Malan assumiram o namoro em 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que eles estão juntos. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época. Eles vivem uma relação à distância, já que el trabalha no Brasil e ela na Inglaterra, mas se encontram com frequência. Os dois vivem um relacionamento discreto e fazem raras aparições juntos.