Fernando Pavão explica retorno à Globo após mais de 10 anos na Record

Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, Fernando Pavão revelou detalhes envolvendo novo trabalho na TV Globo

Depois de se consagrar galã de novelas da Record, Fernando Pavão (49) está de volta à TV Globo. O artista estará em Família é Tudo, nova produção das 19h da emissora carioca. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, o artista comentou sobre a participação especial na trama.

"É um personagem realmente delicioso de fazer, porque é um cara que leva uma vida paralela. Ele se mostra totalmente apaixonado e dedicado a Vênus, mas ele não é nada disso", adiantou o artista, que também poderá ser visto na reprise da novela Pecado Mortal, na Record.

Em Família é Tudo, Fernando será responsável por interpretar um personagem decisivo para o início da trama. Ele será Mathias, o noivo vilão de Vênus, mocinha vivida por Nathalia Dill. Golpista, ele irá se fazer de bonzinho para se aproximar da herdeira e tentar enriquecer rapidamente.

Conforme previsto na sinopse do personagem, ele deve aparecer na trama apenas nos 10 primeiros episódios, mas irá voltar no meio do folhetim. "[O Mathias] é um personagem que o Daniel Ortiz escreveu que me dá a possibilidade de brincar com essas duas coisas [do vilão e mocinho]. Acho que não há nada mais gostoso do que um ator poder brincar com isso", diz.

O retorno de Pavão à TV Globo acontece depois de 18 anos que ele deixou a emissora. Seu último papel em destaque na casa foi na temporada de 2002 de Malhação., quando viveu um professor de Educação Física. Logo em seguida, o bonitão fez uma pequena participação em Pé na Jaca, em 2006. Desde então, ele tem atuado em diversas produções da Record.

"Esse meu retorno à Globo tem sido [um caminho natural] do mercado. Agora não tem ator disso ou daquilo, a gente tem que entender esse novo mercado e surfar nessa onda", explica o ator, que celebra o contrato: "Eu acho que eu tô voltando num personagem que é muito legal".

"Apesar de ser uma participação, é um personagem que eu tô adorando fazer porque está me dando essa possibilidade de brincar, porque ao mesmo tempo ele não é nem vilão, nem mocinho", finaliza.