Fenômeno na internet, Diego Cruz avalia oportunidade na TV: "Sempre foi meu objetivo"

"Fiz o dever de casa pra entender como poderia abraçar as oportunidades", afirmou o ator Diego Cruz, que está no elenco na novela 'Elas por Elas, da Globo

Diego Cruz, que está confirmado no elenco do remake da novela Elas por Elas, da TV Globo, conquistou milhões de seguidores através dos vídeos divertidos que passou a publicar nas redes sociais, mas engana-se quem acha que ele começou a criar conteúdo apenas como um hobby. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o ator confessou que enxergou nas plataformas de vídeos uma oportunidade de mostrar todo o seu talento, e assim, ter uma oportunidade de ser chamado para uma grande produção.

"Sempre foi meu objetivo que os meus vídeos fossem um portifólio do meu trabalho de ator , acima de qualquer coisa, que outras portas pudessem se abrir através dessa vitrine do meu trabalho", afirmou ele. "Desde que comecei a gravar meus vídeos eu já queria fazer dar certo. Eu já entrei com essa mentalidade de transformar num trabalho. Esse universo de criação de conteúdo nunca foi um hobbyzinho pra mim , uma brincadeirinha que eu estava em casa sem fazer nada e que era só postar por postar. Eu entrei de cabeça pra fazer acontecer. Então eu estudei muito a plataforma, estudei muito a questão de nichos, de algoritmos. Eu fiz o dever de casa pra entender como eu poderia abraçar as oportunidades da melhor maneira", explicou.

O ator confessou que não imaginava que seus vídeos viralizariam tão rápido. "É muito gratificante ver como a coisa escalou, não imaginava que fosse escalar nessa proporção e com uma rapidez que também me pegou de surpresa. Quando eu vi já tinha uma galera me seguindo, acompanhando e se envolvendo com as minhas postagens. É uma alegria e uma responsabilidade enorme saber que você faz parte do dia a dia de tanta gente."

Primeiro trabalho na TV

Toda essa visibilidade proporcionou uma grande oportunidade para Diego, que foi convidado para fazer uma participação em Quanto Mais Vida Melhor. Na novela das sete da Globo, que chegou ao fim em maio do ano passado, ele interpretou Zezinho da Van, um homem que se vestia como São Judas Tadeu, e distribuía santinhos na rua.

Em seu primeiro trabalho, ele contracenou com a atriz Elizabeth Savala. "A minha estreia na TV foi muito marcante, porque foi a minha primeira vez em uma produção daquele porte, com aquela estrutura incrível que a Globo oferece. Somado a isso, logo de cara já ter contracenado com a Elizabeth Savala, uma referência... Eu estava um pouco tenso, mas ela foi de um carinho, de uma generosidade, de um cuidado. Foi inacreditável, fiquei ainda mais fã dela. Sempre serei grato a Savalinha, como a gente chama ela, por ter me deixado a vontade, me acolhido de uma maneira muito especial nesse meu trabalho na TV. Assim, eu não poderia ter sido como a parceira melhor", afirmou.

Ele ainda contou sobre a rotina de trabalho. "Novela é um ritmo muito ágil, muito frenético, porque você tem várias cenas para gravar ao longo do dia... Eu vinha do teatro, né? Onde você ensaia meses pra estrear uma peça, depois eu comecei a gravar meus vídeos que também é tudo no meu tempo, então lidar com essa mudança de ritmo foi um desafio, mas graças a Deus deu tudo certo", ressaltou.

Personagem em Elas por Elas

Após o sucesso em Quanto Mais Vida Melhor, Diego Cruz vai atuar em Elas Por Elas. O ator revelou que o convite para a novela aconteceu pouco tempo após não passar em um teste para outro projeto. "Eu tinha batido na trave num teste para outro projeto que tinha ido até a fase final, mas não não tinha rolado e estava meio naquela sensação de quebra de expectativa, recolhendo os caquinhos", relembrou.

"Veio esse convite e pouco tempo depois já veio a aprovação que eu tinha passado no teste. Eu não sei descrever a sensação que tive com aquela notícia , porque embora eu já tivesse participado de Quanto Mais Vida Melhor, era um uma participação, eu fiquei acho que dez dias gravando lá com eles e depois meu personagem saiu de novo. Essa não, é um personagem fixo, vou estar do início até o final da trama. É uma realização absurda, fiquei bem emocionado e bem feliz com a notícia", afirmou.

Diego ainda deu alguns detalhes sobre seu personagem. "Ele se chama Aramis e é um estagiário de advocacia, que cultiva uma paixão quase platônica pela filha da personagem Lara, interpretada pela Deborah Secco. E essa filha dela não o enxerga da forma que ele gostaria. Ela coloca ele na famosa friendzone e as coisas vão se desenrolar a partir disso. Ele gosta muito dela, quer ajudá-la, tá ali por perto, mas quer algo a mais, que ela não consegue perceber. Então acho que vai ser bem interessante o desenrolar dessa história", contou o ator, que citou algumas semelhanças entre ele e o personagem.

"O Aramis é um cara muito esforçado, muito pé no chão, batalhador, acho que a gente tem isso em comum. E também esse ímpeto de ajudar quem eu gosto, independente de ser uma relação de casal ou de amizade, se eu tenho um carinho genuíno por alguém eu vou tá ali para o que essa pessoa precisar, e o Aramis tem isso também", pontuou o artista, que no futuro pensa na possibilidade de interpretar um vilão em outras produções. "É algo muito distante de quem eu sou e do que as pessoas estão acostumadas a ver de mim. Acho que seria bem interessante", ressaltou.

A criação de conteúdo

Mesmo sendo contratado da Globo, Diego garantiu que seguirá publicando seus vídeos divertidos nas redes sociais. "Vou continuar fazendo as minhas postagens nas plataformas até porque é uma coisa que me faz muito bem, é um exercício da minha criatividade, das minhas ideias. É claro que a rotina dessas postagens vai ser alterada, já está sendo alterada, não vou conseguir ter a mesma frequência de quando o meu foco era apenas isso, mas sempre que der vou estar postando e trazendo coisas legais pras pessoas que me seguem, trazendo convidados especiais para esses vídeos."

O ator ainda ressaltou a importância das redes sociais para a descoberta de novos profissionais. "Eu acho que o que há de mais positivo nas redes sociais hoje é a democratização das oportunidades , porque você vê atores e atrizes com uma história, com bagagem e estudo, conseguindo transformar seus perfis numa vitrine para novas portas se abrirem e chamarem atenção de produtores de elenco, diretores e tudo mais. Antes eram muito menos possibilidades até você ter a chance de fazer um teste. Hoje a rede social te possibilita isso de uma forma muito mais democrática", completou.