Felipe Neto participa do 'Lady Night' e elogia Tatá Werneck: "Me enche de orgulho"

Felipe Neto compartilhou uma foto dos bastidores da gravação do 'Lady Night' e falou sobre a amizade com Tatá Werrneck

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 09h26

Felipe Neto(34) será um dos convidados da nova temporada do programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck (38).

Nas redes sociais, o youtuber compartilhou uma foto ao lado da apresentadora durante a gravação da atração, e aproveitou para elogiar a amiga de longa data.

"Amo essa mulher desde quando éramos 2 flopados. Fizemos peça juntos pra meia dúzia de gatos pingados. E hoje tive a honra de voltar a estar com ela, depois do seu sucesso meteórico que me enche de orgulho", afirmou ele.

Em seguida, Felipe confessou que a gravação do programa foi incrível e contou que o programa vai ao ar em novembro. "Sério, esse programa foi indescritível! Em novembro vai ao ar… Eu te amo @tatawerneck", declarou o youtuber.

Os internautas comemoraram a participação de Felipe no programa, mas confessaram quer vão ficar ansiosos até a estreia da atração. "Amo os dois", disse uma seguidora. "Misericórdia, só em novembro... a ansiedade vai me matar até lá", brincou outra. "Que massa, dois maravilhosos", elogiou uma fã. "Em novembro ainda.. pensei que era logo", lamentou mais uma.

Além de Felipe Neto, Tatá também já gravou com Gkay(29), o apresentador Tadeu Schmidt(47) e o ex-BBB Paulo André (23).

Confira a publicação de Felipe Neto sobre gravar com Tatá Werneck: