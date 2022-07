Paulo André compartilha cliques nos bastidores do “Lady Night”

BBB 22 NO LADY NIGHT!

O ex-BBB Paulo André irá participar do programa Lady Night apresentado por Tatá Werneck

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 21h48

Nesta segunda-feira, 4, após aparecer com Pedro Scooby e Douglas Silva nos estúdios da Rede Globo, Paulo André compartilhou imagens nos bastidores do programa Lady Night.

Em seu Instagram, o atleta e ex-BBB mostrou o look escolhido para a gravação de um episódio do programa apresentado por Tatá Werneck.

O participante do BBB 22 usava uma camisa de manga curta preta e branca por cima de uma camiseta branca lisa. Para completar o look, Paulo vestia uma bermuda preta e branca.

Em seus stories, Paulo André apareceu tocando bateria com a banda do Lady Night e com o filho de Pedro Scooby, Dom.

O medalhista olímpico também compartilhou uma foto do seu camarim e mais um clique com os amigos do BBB 22.

Confira aqui Paulo André nos bastidores do Lady Night!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Reprodução: Instagram