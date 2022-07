Gkay participa do Lady Night com Tatá Weneck e compartilha perrengue em viagem com Anitta

GKAY NO LADY NIGHT!

A influenciadora Gkay será uma das convidadas do talk-show Lady Night apresentado por Tatá Werneck

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 16h24

A nova temporada do talk-show Lady Night irá receber diversos convidados ilustres! Entre eles, a influenciadora Gkay (29) que irá compartilhar algumas histórias com a apresentadora Tatá Werneck (38).

Gkay, que recentemente compartilhou que realizou novos procedimentos estéticos, contou para Tatá a história por trás de seu shortinho, que se tornou marca registrada da influenciadora.

A paraibana revelou que começou a usar a peça após passar por uma perrengue em viagem para Aspen com Anitta (29). “Eu tava há um mês viajando, gastei todo meu dinheiro. Fiquei um mês em Aspen com a Anitta e fiquei sem calcinha porque tava muito frio, eu lavava e elas não secavam. Ai eu pensei em passar em algum lugar pra comprar. Na loja não tinha calcinha, só esses shorts modelo ‘cuequinha’”, revelou Gkay.

A partir da viagem, o shortinho de Gkay começou a fazer sucesso pela internet. “Quando eu vesti eu senti uma energia inexplicável, só quem usa sente e comecei a postar usando ele. Eu não tinha marca de roupa ainda e logo em seguida veio o lançamento. O [Lucas] Rangel roubou meu short, Álvaro roubou meu short e eu pensei: por que não vendê-lo? Os meninos se sentiram no direito de roubar minha peça preferida e levar para suas cidades. Aí eu pensei vou lançar e dar como presente pros seguidores. Eles compraram e esgotaram tudo! Por isso o shortinho é tão famoso”, comentou a influenciadora.

Além de Gkay, outros grandes nomes irão participar da nova temporada do Lady Night que estreia neste segundo semestre no canal Multishow! Os ex-BBBs Paulo André (23), Douglas Silva (33) e Pedro Scooby (33) já apareceram nos bastidores da gravações do programa.

E o próprio apresentador do BBB22, Tadeu Schmidt (47) também compartilhou imagens nas gravações do programa apresentado por Tatá Werneck.