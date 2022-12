Fátima Bernardes se diz cansada emocionalmente com apresentação do 'The Voice'

Apresentadora Fátima Bernardes contou como tem sido os bastidores do programa musical

A apresentadora Fátima Bernardes contou sobre os novos desafios que enfrenta a frente do 'The Voice Brasil'. Segundo ela, o processo tem sido bastante emocional e o cansaço, que queria ter deixado no 'Encontro' e na bancada do Jornal Nacional, não foi embora.

Em entrevista ao Gshow, a jornalista contou como estava se sentindo e foi totalmente sincera ao não falar as palavras positivas que geralmente se quer ouvir. “Tive vontade de chorar várias vezes. Estou cansada não só fisicamente, mas emocionalmente”, desabafou.

A namorada do deputado Túlio Gadêlha é mais uma de tantos brasileiros que sofrem com a rotina exaustico e o estresse crônico. Ela contou que desde que atuava na bancada do Jornal Nacional já tinha a carreira extremamente difícil e corrida, o que a fez querer desacelerar e partir para o entretenimento. Ela afirmou precisar de mais tempo com a família e o namorado.

A ex-mulher de William Bonner contou como se sente com as eliminações no programa: “Quando a pessoa sai, não é porque ela é ruim. É porque não dá para ficar todo mundo. Naquele momento, dar um abraço, um pouquinho de afeto… Porque logo logo a memória vai ser de algo incrível. Mas, o momento da despedida é sempre doloroso. Fiquei muito feliz de poder fazer esse papel. Fiz com muita verdade e intensidade”, concluiu.

Confira o último look usado por Fátima Bernardes: