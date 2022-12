Curada, Fátima Bernardes relembra diagnóstico de câncer e celebra: ''Feliz!''

No final de 2020, a apresentadora Fátima Bernardes foi diagnosticada com câncer de endométrio

A apresentadora Fátima Bernardes (60) compartilhou uma publicação bastante especial nesta sexta-feira, 02. Emocionada, a jornalista relembrou todo o processo que teve que enfrentar quando foi diagnosticada com câncer de endométrio em 2020.

Para celebrar a data especial, em seu feed do Instagram ela publicou uma sequência de fotos em que aparece sorrindo.

"Há dois anos, exatamente no dia 2 de dezembro, eu saí do palco do Encontro para o consultório da minha médica onde recebi o diagnóstico mais difícil da vida: um câncer de endométrio. Dois anos depois, muita coisa aconteceu e eu estou aqui: feliz, curada, fazendo o que amo. Muito obrigada por todo carinho, por todas as orações que têm me acompanhado por tantos anos", escreveu a jornalista.

Nos comentários, fãs, amigos e admiradores da artista deixaram mensagens de carinho e comemoração. "Nossa musa! que maravilha te conhecer de pertinho, vc é luz!', "Mais e mais saúde pra você amiga!", "Fátima, maravilhosaa! Você é incrível, muita luz e saúde pra vc", "Você é maravilhosa! Um ser de iluminado que só merece amor e muita saúde", disseram eles.

VEJA A PUBLICAÇÃO ESPECIAL DE FÁTIMA BERNARDES:

PASSEIO NO SHOPPING

Recentemente, Fátima Bernardes foi flagrada passeando em shopping do Rio de Janeiro. Deslumbrante, a apresentadora do 'The Voice Brasil' elegeu um look super confortável para o passeio, composto por uma calça jeans do modelo flare, uma camiseta básica preta e um chinelo.