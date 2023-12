Fãs apontam alfinetada de Ana Maria Braga na própria filha: "Dando opinião"

Fãs apontam alfinetada de Ana Maria Braga para a própria filha, Mariana Maffeis; momento foi ao ar no 'Mais Você' exibido nesta quinta-feira, 14

A apresentadora Ana Maria Braga deixou os fãs intrigados nesta quinta-feira, 14, ao dar uma declaração inusitada durante o Mais Você. É que ela mandou um recado bem direto logo na abertura da atração.

“Diz que o mundo muda com seu exemplo, não com a sua opinião! Mas não adianta ficar dando opinião por aí, tem que dar exemplo”, disparou ela no tradicional pensamento do dia, com o qual ela inspira os fãs todas as manhãs.

Nas redes sociais, fãs apontaram que a fala da apresentadora foi uma indireta para a própria filha, Mariana Maffeis. "Bom conselho pra filha dela", comentou um. "Eu vendo esse vídeo enquanto penso em qual opinião sobre algum assunto que não domino vou oferecer aos meus seguidores daqui a pouco nesta rede social", ironizou outro.

É que nesta semana, ela foi duramente criticada ao fazer um comentário polêmico sobre a vacinação. Após a repercussão, ela precisou se explicar. “Não sou anti nada. Que fique claro. Cada um toma sua decisão e convive com a consequência. Saúde é uma questão pública, sim, mas cada um deve a si mesmo sua saúde; não colocarei minha saúde na mão de nenhum governo. Simples”.

"O mundo muda com o seu exemplo, não com a sua opinião". Tome este lacre 🧐 #PensamentoDoDia#MaisVocêpic.twitter.com/N6MLC0TChS — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 14, 2023

Revelações sobre a maternidade

É bom lembrar que nas últimas semanas, a filha da famosa revelou que trocou o nome da pequena que acabou de nascer. O nome da bebê seria Lila, tanto que foi anunciado pela avó no programa Mais Você, da Globo. Porém, a família decidiu trocar o nome da criança. Agora, a bebê se chama Hima .

Em uma live nas redes sociais, Mariana Maffeis contou sobre a decisão de mudar o nome da filha. Ela contou que trocou o nome da filha após receber uma análise do mapa astral védico sobre o nascimento da menina. Neste tipo de mapa astral, eles receberam a orientação de que o nome da menina deveria iniciar com a sílaba ‘Hi’. Assim, eles escolheram um nome com a inspiração em sânscrito e que começasse com a sílaba indicada. Portanto, a decisão do casal foi trocar o Lila por Hima.