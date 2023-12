Filha de Ana Maria Braga rebate polêmica após comentário

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis responde polêmica nas redes sociais após falar sobre vacinas: ‘Não sou anti nada'

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis deu o que falar nas redes sociais após fazer um comentário sobre vacinas. Porém, ela voltou atrás e explicou o seu posicionamento em um novo post na web após ver a repercussão do assunto.

Tudo começou quando um seguidor falou sobre a orientação do governo para a vacinação da Covid-19 e Mariana respondeu. “Absurdo total. Agenda satanista”, disse ela. O post dela teve repercussão na internet e ela decidiu esclarecer o seu posicionamento.

Maffeis respondeu mais um comentário e disse: “Não sou anti nada. Que fique claro. Cada um toma sua decisão e convive com a consequência. Saúde é uma questão pública, sim, mas cada um deve a si mesmo sua saúde; não colocarei minha saúde na mão de nenhum governo. Simples”.

Vale lembrar que Mariana Maffeis é professora de yoga e vive no interior de São Paulo com seu marido, Badarik González, e tem quatro filhos: Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, Varuna, de 2 anos, e Hima, de um mês.

Revelações sobre a maternidade

É bom lembrar que nas últimas semanas, a filha da famosa revelou que trocou o nome da pequena que acabou de nascer. O nome da bebê seria Lila, tanto que foi anunciado pela avó no programa Mais Você, da Globo. Porém, a família decidiu trocar o nome da criança. Agora, a bebê se chama Hima .

Em uma live nas redes sociais, Mariana Maffeis contou sobre a decisão de mudar o nome da filha. Ela contou que trocou o nome da filha após receber uma análise do mapa astral védico sobre o nascimento da menina. Neste tipo de mapa astral, eles receberam a orientação de que o nome da menina deveria iniciar com a sílaba ‘Hi’. Assim, eles escolheram um nome com a inspiração em sânscrito e que começasse com a sílaba indicada. Portanto, a decisão do casal foi trocar o Lila por Hima.