Famosos lamentam morte de Ilva Niño: 'Muito sentido com sua partida'

Grandes atores e amigos como Tony Tornado, Zezé Motta e Ary Fontoura prestaram homenagens à Ilva Niño; atriz faleceu aos 89 anos

Dona de uma longa carreira, a atriz Ilva Ninõ faleceu nesta quarta-feira, 12, aos 89 anos de idade. De acordo com informações do G1, a artista, conhecida principalmente por interpretar a personagem Mina em 'Roque Santeiro' (1985), estava internada desde o dia 13 de maio em um hospital no Rio de Janeiro, quando realizou uma cirurgia cardíaca.

Atualmente, ela pode ser vista na reprise de 'Cheias de Charme', nas tardes da TV Globo. Na trama, exibida originalmente em 2012, Ilva viveu Epifânia, a 'personal parteira' de Chayene (Cláudia Abreu). Sua última aparição nas telinhas ocorreu em 2020, na série 'Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece', do Canal Brasil.

Nas redes sociais, diversos famosos prestaram homenagens à veterana e lamentaram sua partida. "Um dia triste para a cultura, a despedida de uma atriz que teve longa carreira no teatro, cinema e televisão. Ilva Nino foi brilhante, a eterna Mina, de Roque Santeiro, sentimos todos… Meus sentimentos à família, amigos e fãs", declarou a atriz Zezé Motta em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Motta (@zezemotta)

A atriz Tássia Camargo também prestou condolências à família e se despediu da grande colega de profissão. "Que a grande atriz e amiga Ilva Niño, descanse em paz. Hoje está ao lado do seu filho que partiu muito jovem. Ela será sempre inesquecível em minha vida. Os meus sentimentos à família, amigos em comum e fãs. Até já querida", escreveu ela.

Nos comentários da postagem, o ator Tony Tornado, com quem fez par na novela 'Cama de Gato' (2009), da Globo, também lamentou a morte da amiga: "Que Deus guarde sua alma. Estou muito sentido com sua partida foi minha grande parceira em alguns trabalhos na dramaturgia como exemplo a ‘Nina’ em Roque Santeiro onde formamos um casal. Vou sentir muita falta da minha gentil parceira. Descanse em paz".

"Hoje partiu nossa querida Ilva Niño, com quem eu tive o prazer de trabalhar em Bebê a Bordo. Descanse em paz minha querida. Você cumpriu uma linda missão!", escreveu a atriz Maria Zilda Bethlem. "Descanse em paz, minha querida Ilva Niño", declarou o ator Ary Fontoura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tássia Camargo (@tassiacamargo)

Relembre os principais trabalhos de Ilva Niño

A atriz Ilva nasceu na cidade de Floresta, em Pernambuco, em 15 de novembro de 1933. Apaixonada pelo teatro, ela fez as peças O Berço do Herói e em O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Na Globo, atuou em Água Viva (1980), Partido Alto (1984), O Outro (1987), Bebê a Bordo (1988), Sexo dos Anjos (1989) e Pedra sobre Pedra (1992). Além de Tropicaliente (1994) e História de Amor (1995).

Entre o fim dos anos 1990 e o início dos 2000, Ilva Niño continuou atuando. Ela interpretou Zezé em Suave Veneno (1999) e Dona Bil em Senhora do Destino (2004). Foi a Irmã Tereza em Terra Nostra (1999), a Valderice em Porto dos Milagres (2001), Almerinda em Alma Gêmea (2005) e Marli em Sete Pecados (2007).

Em seu currículo também estão novelas como Cheias de Charme (2012), Saramandaia (2013) e Malhação (2015). A última participação de Ilva Niño na TV foi em 2020, na série Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece, que foi ao ar no Canal Brasil.