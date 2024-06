Filha de Ilva Ninõ em Cheias de Charme, Titina Medeiros se emociona em despedida: 'Mulher gigante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Titina Medeiros relembra história de amizade com Ilva Niño e desabafa em momento de despedida

Depois de anos de parceria e muita amizade com Ilva Niño (1937 - 2024), a atriz Titina Medeiros (47), a Nivalda de No Rancho Fundo, confessa que está em estado de choque com a partida de sua grande amiga. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista desabafa sobre o momento de despedida e garante que o Brasil precisa conhecer a história de vida de Ilva, a qual considera uma "mulher gigante".

"Eu tô aqui que não sei nem o que fazer. Estou em choque ainda, sabe? Eu não sei o que fazer. Tenho uma relação muito próxima com Ilva. Eu estava acompanhando seu estado de saúde através de Márcia Valença, amiga em comum que temos. Esse final de semana ela teve uma melhora e eu estava muito confiante que iria visitá-la em casa ainda. Infelizmente não deu tempo".

Em lágrimas, Titina conta que apesar de ter dividido alguns trabalhos com Ilva, a relação das duas ultrapassava o profissional. "Ela não foi só minha mãe na novela ou minha avó em Os Roni, Ilva era uma grande amiga e inspiração. Eu sempre dizia: Ilva, quando crescer quero ser como você. Não sei como falar. Eu ainda estou vivendo a minha dor, a minha despedida dela", confessa.

"Eu frequentava a casa de Ilva. A gente não passava um ano novo, uma data de aniversário dela, um feliz Natal que a gente não se falasse. Eu tava disposta a visitá-la, eu tinha certeza que ia visitá-la, porque ela tava bem. Ela adoeceu semana passada. Eu estava sabendo, só que eu não repercuti porque a família pediu, porque ela não gostava", explica.

Apesar de ser conhecida por trabalhos em novelas como Roque Santeiro, Cordel Encantado, entre outras produções da TV Globo, Ilva também atuou bastante no teatro e cinema nacional. Titina conta que, inclusive, a amiga foi uma figura importante no processo de alfabetização de muitos brasileiros.

"Aquela mulher era uma gigante, mas o mundo não sabe metade das histórias de Ilva Niño. Foi a primeira Nevinha de Ariano Sassusuna em A Farsa da Boa Preguiça. Ela fez parte do movimento "De pé no chão Também se aprende a ler", de Paulo Freire. Ela estava com ele nas cidades com seu grupo de teatro do Movimento de Cultura Popular, o MCP. Ela é uma memória viva de uma amiga de Paulo Freire", diz Titina, que ainda completa: "Ela também foi perseguida na ditadura militar, porque fazia parte da Secretaria de Cultura, de Miguel Arraes".

Internada desde 13 de maio no Hospistal Quali, no Rio de Janeiro, Ilva Niño faleceu na manhã desta quarta-feira, 12. Conforme boletim médico, ela teve "complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos".