Fabiola Gadelha, a Rabo de Arraia, deixa a Record TV

Fabiola Gadelha encerrou o contrato com a Record TV na semana passada: ‘Falei que não me interessava mais’

A apresentadora e repórter Fabiola Gadelha, que ganhou o apelido de Rabo de Arraia, não faz mais parte do time de talentos da Record TV. O contrato dela com a emissora foi encerrado na semana passada após cerca de dez anos de parceria, informou o site Notícias da TV.

A publicação informou que a comunicadora fez um acordo com a Record TV para ser dispensada e receber os seus direitos. Agora, ela terá mais liberdade para fechar contratos publicitários nas redes sociais.

“Desde o ano passado venho analisando e concluí que não dava mais [para continuar] na Record. Tive uma conversa e a gente entrou num acordo [de demissão]. Falei que não me interessava mais [ter contrato fixo]. No momento, pra mim é melhor não ter contrato de exclusividade com a Record”, disse ela ao site Notícias da TV.

Fabiola Gadelha faz festa de mesversário para a filha caçula

Na última quarta-feira, 18, Fabiola Gadelha organizou uma festa encantadora para celebrar os nove meses de vida da filha caçula, Yarin. Ela montou uma festa de mesversário com o tema da princesa Jasmine, com direito a painel decorativo, bolo de três andares e vários doces.

Nas redes sociais, a comunicadora mostrou as fotos da celebração e também o look da filha, que estava com a fantasia da princesa.