Fábio Assunção ganha surpresa ao vivo do filho, João: 'Que gracinha'

Filho mais velho de Fábio Assunção, João encantou os internautas ao surpreender o ator ao vivo durante o programa 'Encontro'

O ator Fábio Assunção participou do programa 'Encontro' desta quinta-feira, 13, e se emocionou com uma surpresa do filho, João, fruto de seu antigo relacionamento com Priscila Borgonovi. O herdeiro do artista, de 21 anos, apareceu na atração da TV Globo e arrancou os telespectadores que acompanhavam o momento ao vivo.

Na ocasião, a apresentadora Patrícia Poeta iniciava o assunto sobre paternidade. Além do jovem, Fábio também é pai de outras duas meninas: Ella, de 13 anos, de sua relação com Karina Tavares, e Alana, de 3, fruto do casamento com Ana Verena. "São três conversas, três papos completamente diferentes", declarou o artista.

Em seguida, o famoso comentou a respeito da ótima relação que possui com o primogênito. De acordo com o ator, além de pai e filho, ele e João são grandes amigos e conversam sobre diversos assuntos. "Meu parceirão", disse.

Neste momento, o herdeiro de Fábio Assunção surpreendeu ao entrar no palco do programa. "Estou escondidinho há horas, escutando suas risadas do outro camarim", brincou João. O momento fofíssimo, é claro, ficou entre os assuntos mais comentados da web.

Na rede social X, antigo Twitter, internautas se mostraram encantados com o carisma do jovem. "Gente… o filho do Fábio assunção no Encontro com Patrícia Poeta… que gracinha", comentou uma. "O filho do Fábio Assunção é um gato! O rostinho desse ser todo fofinho", disse outra. "Tão fofinho Fábio Assunção com o filho dele", escreveu uma terceira.

João Assunção é o filho primogênito do Fábio Assunção, e conta que se inspirou no pai pra seguir no caminho da dramaturgia como ator também! Talento vem de berço, né? 👌🤩 #Encontropic.twitter.com/06C3y1geKc — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 13, 2024

Fábio Assunção deverá protagonizar nova novela na Globo

O ator Fábio Assunção deverá protagonizar uma nova novela da Globo. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, ele está escalado para estar no time de protagonistas de Tutti-frutti, que é o título provisório da nova novela de época das 6.

A novela será escrita por Alessandra Poggi e terá Duda Santos como protagonista. Por enquanto, Fábio Assunção já aceitou o convite para fazer parte do time de protagonistas, mas o contrato ainda não foi assinado.

A nova novela das 6 deverá estrear em novembro, após o fim de No Rancho Fundo. Vale lembrar que o ator Fábio Assunção não faz uma novela na Globo desde 2015, quando interpretou o protagonista Arthur em Totalmente Demais. Desde então, ele fez séries e novelas no Globoplay, como Onde Nascem os Fortes, Onde Está Meu Coração, Todas as Flores e Fim.