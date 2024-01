Fábio Assunção exibe foto rara com seus três filhos em data especial

Fábio Assunção faz declaração de amor para celebrar os 21 anos do filho mais velho e relembra foto com os três herdeiros durante passeio

O ator Fábio Assunção explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma foto rara ao lado dos seus três filhos. Ele é pai de João Assunção, fruto do casamento com Priscila Borgonovi, de Ella Felipa, da relação com Karina Tavares, e também de Alana, da relação mais recente com Ana Verena.

O papai coruja fez um post no Instagram para comemorar o aniversário do filho mais velho, que acaba de completar 21 anos, e aproveitou para relembrar de um passeio em família com todos os herdeiros.

Na legenda, o ator declarou: "Não é nenhum segredo o olhar que tenho para meus filhos. Hoje é aniversário desse cara, 21 anos. Meu parceiro de vida, do trabalho, de viagem, dos amigos que cativou e manteve nessas duas décadas, das irmãs, dos animais, do esporte, e da Giovanna, que já é da família faz tempo. Diplomático, faixa azul de jiu-jítsu dedicado, comprometido, tranquilão, batalhador, faz resenhas de filmes no Instagram, o corre é todo dele e ele não desanima quando não é aprovado nas dezenas de testes que faz para series e filmes e quando aprovado mergulha na obra e sempre surpreende (entre as fotos tem um vídeo de um de seus trabalhos “Santo Maldito”, Star+), como na leitura que produziu de A Gaivota, em novembro último, e ainda tira uma onda como modelo, fazendo seu próprio pé-de-meia. Cursa Relações Internacionais, trabalha e é absolutamente presente na minha e na vida de todos. Ama e é amado, sem euforia, nem demonstrações excessivas. Equilibrado e mega vibe. Muito orgulho de você. De quem atravessou a adolescência com os pés no chão, e segue sempre reto nesse mundo de tantos caminhos secundários sedutores e fakes. Essa homenagem que te faço aqui é pra mostrar pro mundo que as pessoas maravilhosas existem, pois as vezes nos esquecemos disso. Te amo incondicionalmente".

Fábio Assunção saiu da Globo

O ator Fábio Assunção anunciou o fim do seu contrato fixo com a Globo após 33 anos de parceria. Na tarde desta sexta-feira, 22, ele contou que seu vínculo com a emissora chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2023 e que vão passar a assinar contratos por obra quando for convidado para um novo projeto.

Em um vídeo nas redes sociais, o artista refletiu sobre o seu longo período de trabalho na Globo, já que entrou no canal no início da vida adulta. Por fim, ele desejou um ano novo próspero para ele e seus fãs. "Estou, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui para a TV Globo quando eu tinha 19 anos. E, agora, no dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos. É uma história que não dá para resumir num post, não tem como. Mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte, figuras que já se foram, geniais que já se foram, que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado”, disse ele.

E completou: "E com essas novas figuras e essa nova geração, esses novos talentos que chegam, e essa troca é contínua. Enfim, que venha um 2024 muito próspero para vocês e para mim, e que a gente siga trabalhando muito. é muito especial esse post para mim. Meu agradecimento. Um beijo”.