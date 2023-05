Fábio Assunção deixa tatuagem íntima à mostra em cena quente: ‘Não faz sentido’

Tatuagem íntima de Fábio Assunção rouba a cena em ‘Todas as Flores’ e público faz críticas

Os atores Fábio Assunção (51) e Mariana Nunes (42) protagonizaram uma cena de sexo da novela ‘Todas as Flores’. Mas um detalhe acabou roubando completamente a atenção dos telespectadores. É que o ator acabou deixando uma de suas tatuagens íntimas à mostra durante o capítulo.

O intérprete do personagem ‘Humberto’ na trama tem o nome dos filhos tatuados na vida real. Durante a cena quente, Fábio ficou sem camisa e por isso, foi possível notar um desenho de um menino e a escrita ‘João’ em seu peito. A tatuagem se refere ao filho do ator, JoãoAssunção (20), fruto do antigo relacionamento com Priscila Borgonovi.

Fábio Assunção deixa tatuagem íntima à mostra em cena quente - Reprodução/Globo

Mas o erro não passou despercebido e gerou críticas à novela, já que o personagem Humberto não tem nenhum filho com o mesmo nome na trama. Segundo o público, a impressão é que esqueceram de apagar a tatuagem do ator, o que teria atrapalhado a concentração na cena.

No Twitter, vários telespectadores opinaram: “Deviam ter tampado as tatuagens do Fábio Assunção, não faz o menor sentido a tatuagem por João, filho dele, sendo que Humberto não tem esse filho”, explicou uma fã. “Quem é João? Essa novela é toda errada”, disparou outro. “Não é um erro de continuidade?”, apontou um terceiro. “Não desceu”, disse mais um.

Fábio Assunção comenta sobre entrada na universidade

Recentemente, o ator Fábio Assunção foi flagrado por diversos estudantes da Pontifícia Universidade Católica (PUC). Acontece que o ator ingressou no curso de Ciências Sociais em São Paulo. Ele já é popular na universidade e as imagens do novo estudante repercutiram nas redes sociais. À colunista Cristina Padiglione, ele afirmou que tem amado a experiência. Além disso, o artista também comentou sobre o assédio dos fãs no ambiente de estudo.