Fabiana Karla cai no choro ao receber recado do filho ao vivo no ‘Encontro’

Ele cresceu! Filho de Fabiana Karla surpreende ao prestar homenagem emocionante para a mãe durante o ‘Encontro’

Na manhã desta quinta-feira, 27, a atriz e comediante Fabiana Karla ganhou uma surpresa durante sua participação no programa matinal da Globo, o Encontro com Patrícia Poeta. A artista se emocionou ao receber uma mensagem carinhosa de seu filho, Samuel, fruto do antigo relacionamento com o produtor Samuel Petroti.

O jovem, que já está com 23 anos, deixou a mãe sem palavras com um vídeo repleto de fotos de sua infância com Fabiana: “São muitos momentos que vão ficar guardados pra sempre e só a gente sabe. Você é uma pessoa fantástica, continue sendo essa pessoa que nos inspira, e que quer ser um bom exemplo para os seres humanos”, ele se declarou.

Fabiana Karla cai no choro ao receber recado do filho no ‘Encontro’ - Reprodução/Instagram

Fabiana não conteve as lágrimas com a linda atitude e chorou ao vivo. Na web, os telespectadores se emocionaram com a cena, mas também ficaram admirados com a beleza do rapaz, que trabalha como modelo. Entre os comentários, Samuel recebeu diversos elogios por seu shape malhado e arrancou suspiros na web.

QUE SABOR o filho da Fabiana Karla #Encontropic.twitter.com/cDZfuYNRKZ — Vic (@vicassisva) July 27, 2023

Vale lembrar que além de Samuel, a atriz, que estreará na série do GloboPlay ‘Rensga Hits’, também é mãe de Laura Petroti, fruto do relacionamento com Samuel Petroti, e a primogênita Beatriz Rossetti, da antiga relação com o empresário Marcos Rossetti. Recentemente, a comediante anunciou a separação do marido, Diogo Mello.

Fabiana Karla ganhou surpresa de Susana Vieira em Mulheres Apaixonadas:

Apesar de estar há alguns anos longe da TV, a atriz Fabiana Karla pode ser vista nas telas da Globo com a reprise de Mulheres Apaixonadas. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou que foi bastante acolhida e até recebeu uma surpresa de Susana Vieira nos bastidores da produção, que marca sua estreia na televisão. Relembre!