Ex-Globo, Michelle Barros assina com o SBT para novo programa

Pouco mais de um ano após sair da Globo, Michelle Barros fecha contrato com o SBT para novo programa da emissora

A apresentadora Michelle Barros está de volta à TV. Ela encerrou o contrato com a Globo em maio de 2022 e, agora, acaba de assinar para integrar o time de talentos do SBT. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos por meio de um comunicado oficial.

Michelle vai integrar um novo programa no estilo de revista eletrônica ao lado de outros apresentadores nas manhãs da emissora. O contrato foi assinado nesta semana.

"Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer! Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho! Só tenho a agradecer muito ao SBT e vamos ao trabalho!", disse ela.

Os rumores dizem que Michelle Barros deve fazer parte do novo programa de Regina Volpato no SBT, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente. O colunista Flávio Ricco, do R7, informou que falta apenas Volpato assinar o contrato.

Quem é Michelle Barros?

O SBT também divulgou um perfil sobre quem é Michelle Barros. Confira: "A jornalista e advogada Michelle Barros construiu sua carreira como apresentadora e repórter da Rede Globo, tendo entre as principais características a versatilidade e o improviso. Capaz de transmitir com credibilidade o noticiário denso e alcançar a linguagem espontânea e leve do entretenimento quando o conteúdo permitia. Reconhecida pela grande capacidade de comunicar com os mais diferentes públicos e nas mais diversas faixas de horários. Apresentou os jornais nacionais Hora Um e a parte de São Paulo do Bom Dia Brasil e participou do quadro Sala de Emprego, no Jornal Hoje. Apresentou os jornais locais Bom Dia São Paulo, SP1, SP2 e o programa Antena Paulista".

"Com 23 anos de carreira, Michelle Barros fez, entre tantas coberturas, especiais para as eleições, reportagens internacionais para o Jornal Hoje e cobriu a visita do Papa Francisco à cidade de Aparecida/SP, em 2013. Comandou as transmissões do carnaval de São Paulo pela Rede Globo em 2022 e em 2020, em programação ao vivo com duração de cerca de 8 a 10 horas por noite de desfiles. Nos mesmos anos, fez os comentários nas transmissões da apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Em 2023, comandou a transmissão de carnaval de todo o Brasil no SBT Folia no SBT. Em março de 2023 estreou como participante do programa de confeitaria Bake Off Brasil Celebridades no SBT. Participou de vários programas de entrevistas e entretenimento nas maiores emissoras do país: SBT, Band, Record, TV Gazeta, RedeTV! Jovem Pan, além de participações em programas de rádios, videocasts e podcasts", finalizaram.