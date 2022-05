Michelle Barros fala sobre a decisão de deixa a Globo: "Pensada durante anos"

A jornalista Michelle Barros deu detalhes sobre sua decisão de deixar a emissora após 12 anos

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 20h55

Michelle Barros (42) foi enviou um vídeo para o programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão (), para falar sobre sua decisão de sair da TV Globo.

A jornalista, que trabalhou na emissora durante 12 anos, explicou que já estava há anos pensando na decisão.

"Foi uma decisão pensada durante anos, desde 2018, quando eu tirei uma licença, passei alguns meses morando na Suíça", revelou.

Michelle contou que começou a pensar diferente após a licença. "Isso ampliou meus horizontes. Eu retornei, já comecei a graduação de Direito, tô terminando esse ano. Era uma coisa que eu queria fazer também já há muito tempo."

Ela também falou sobre os planos futuros. "Analisando as redes sociais, a internet, novos canais, tudo que tá surgindo, eu percebi que há um horizonte imenso a ser explorado e isso me interessou profundamente. E eu também analisei que já havia terminado o meu ciclo, 12 anos ali, eu aprendi muito. Sou extremamente grata a todas as pessoas que fizeram parte dessa história da minha vida, que me ensinaram a ser uma profissional melhor", afirmou.

Michelle também agradeceu pelas amizades que fez na Globo. "Eu digo que eu tenho grandes amigos ali na Globo e são parte da minha família. Eu passei o fim de semana respondendo mensagens... Uma gratidão imensa a todas essas pessoas. Então, eu tô com foco nesses novos objetivos, né... Trabalhar também com conteúdo de comunicação, mais pra frente falar um pouco também dos nossos direitos, nossos direitos, inclusive, enquanto mulher. Eu tô muito feliz, desafiada", completou.

A saída da Globo

Michelle Barros anunciou que encerrou o contrato com a Globo nas redes sociais. Ela fazia parte do time de profissionais da sede em São Paulo da emissora e comandava edições do telejornal SPTV.

"Por quase 12 anos percorri os quatro cantos de São Paulo, conheci seus extremos, sua miséria e seu luxo. Relatei, na Globo, os percalços e as belezas da cidade que abraçou essa alagoana. A rua me deu casca, talento para improvisar, habilidade em passar de um tema para outro rapidamente, deu-me sensibilidade, empatia, ajudou-me a amadurecer. Mas eu sabia o que queria. Há 7 anos passei a substituir os apresentadores nos telejornais de São Paulo. Estive em todas as bancadas de Sampa. Aprendi com um time de primeira, inspirei-me, evolui!".

"Vocês me deixaram à vontade para opinar, ser dura quando tem que ser, ser sorridente quando o momento pede - tal qual a vida. Estive à frente das duas últimas transmissões do carnaval de São Paulo. Na deste ano, fiquei no ar por quase 10 horas na noite 1 e por volta de 8 horas na seguinte. Saboreei cada minuto, sorri, abracei, festejei!", disse ela.