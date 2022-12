Ex-apresentador da Record TV é encontrado morto em sua casa

Ex-apresentador da Record TV, Voltaire Porto faleceu nesta semana aos 47 anos

O jornalista Voltaire Porto, que é ex-apresentador da Record TV, foi encontrado morto em seu apartamento na última terça-feira, 13. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele trabalhava na Rádio Guaíba e também já foi apresentador do Cidade Alerta do Rio Grande do Sul.

A morte dele foi confirmada pelas redes sociais da Rádio Guaíba. “A Rádio Guaíba lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Voltaire Porto, ocorrida nesta terça-feira. Voltaire comandava o programa Bom Dia, um dos mais tradicionais da grade da emissora”, informaram.

O SBT também confirmou a morte dele. “Luto! O jornalista Voltaire Porto, apresentador da Rádio Guaíba e ex-apresentador da Record TV no Rio Grande do Sul, foi encontrado morto em sua casa, na zona norte de Porto Alegre, no começo da noite de terça-feira. A polícia investiga suicídio. Toda equipe do SBT se solidariza com a família e amigos e deseja força nesse momento”, declarou.