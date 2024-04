Evelyn Castro revela bastidores do The Masked Singer e expõe segredo: 'Pernas amarradas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn Castro relembrou superação que viveu durante o reality Fama 4 e comparou com experiência do The Masked Singer Brasil

Presente na grande final do The Masked Singer Brasil, a atriz Evelyn Castro (44), a Sereia, não tem dúvidas que a experiência no reality foi decisiva para ela resgatar uma parte importante de sua carreira: a cantora. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e revelou detalhes do bastidores da atração, a qual ficou em segundo lugar.

"Quando me chamaram eu aceitei de cara e depois eu quis recusar, porque eu falei assim: 'Será que eu vou dar conta dentro da fantasia, como é que é isso?'. Mas depois eu aceitei de cara. Eu não pensei em nada", disse Evelyn, que no último ano enfrentou dilemas pessoais e que aceitar o programa foi importante para ela rever conceitos: "Eu estava em uma fase no ano passado que a cantora precisava voltar e ainda estou. Porque a cantora voltou".

"Estava vivendo muitos momentos difíceis na minha vida, enquanto mulher, descobertas e amadurecimentos e a sereia me pegou no colo. Mais uma vez o feminino me pegando, me levando no colo, foi a representação da minha ancestralidade, Iemanjá", reflete.

No The Masked Singer Brasil, Evelyn usou a fantasia da Sereia, que, segundo ela, a deixou muito limitada a alguns movimentos. A artista conta que o peso da roupa foi uma das maiores dificuldades da temporada e confessa que, em diversos momentos, sentia que estava treinando na academia.

"A minha maior dificuldade nesse programa foi estar dentro da fantasia, pelo físico. Por exemplo, na pandemia eu nem conseguia treinar e no programa tinha hipertrofia e aeróbico, as minhas pernas estavam amarradas naquele rabo da sereia. Então eu tinha que fazer muita força para caminhar e aquela máscara me travava", conta a cronssfiteira.

"Tive que reaprender muitas coisas. Quando eu usava concha, eu não enxergava e ainda tinha o peso da roupa, mas a minha roupa não era das mais pesadas. Então a maior dificuldade foi caminhar e quando eu tava com a concha, enxergar. Juntando tudo isso, mais uns pezinhos de 6, 7 quilos, sinto que eu fui me superando a cada apresentação", afirma.

Em meio a momentos de aprendizados no reality dos famosos mascarados, Evylin fez um comparativo com sua participação no Fama 4, primeiro reality musical da TV brasileira. "No Fama eu me superei enquanto uma menina, com sonhos que nunca havia pensado em viver e ele me mostrou que não teria outro caminho", refletiu.

"E o The Masked, já como uma mulher que vive da arte, eu superei o físico. Era eu e eu, a sereia me ensinou a me amar. Foi a coisa mais linda que eu pude viver neste ano, que eu chamo de encontro espiritual comigo mesmo", destaca.

AMIZADE FORTALECIDA

Durante a quarta temporada do The Masked Singer, Evelyn enfrentou alguns colegas do mundo artístico, mas um dos seus principais adversários acabou sendo sua colega do elenco da série Encantado's, Ludmillah Anjos. "Foi a coisa mais linda chegar na final com a Ludmillah, minha amiga. Ela não é só a minha colega, ela é minha amiga", diz ela, com o sorrisão no rosto.

Segundo a cantora, por conta da proximidade que as duas sempre tiveram fora da TV Globo, a emissora precisou triplicar o cuidado para que ambas não se reconhecessem nos bastidores, mas ela confessa que não foi o suficiente. "Tentaram separar bastante a gente, isso é levado muito a sério", garante.

"A gente realmente não sabe quem são as pessoas, mas quando eu ouvia aquele timbre, quando eu ouvi aquela Preguiça cantar, eu falei: 'Só existe uma pessoa que eu acredito que iria cantar isso aqui'", diz Evelyn, que duvidou que seria Ludmillah desde o princípio, mas fez questão de manter a descrição: "Em nenhum momento tentei descobrir e nem ela tentou descobrir, mas também depois a gente conversou".

Passado o sufoco da competição, a atriz conta que o reality aproximou ainda mais as duas e que foi especial dividir a experiência com sua amiga. "A gente se reconheceu novamente através dos personagens e eu tenho certeza que hoje a gente se ama muito mais e tem uma amizade muito mais fortalecida depois do programa", finaliza.