Estrela do SBT, João Guilherme aparecerá esta noite no Fantástico, saiba por quê!

O ator João Guilherme, que iniciou sua carreira no SBT, fará uma participação no Fantástico esta noite

Neste domingo, 27, João Guilherme fará uma participação no Fantástico. O ator que teve seu início na emissora SBT, onde protagonizou novelas como “Cúmplices de um Resgate” e “As Aventura de Poliana” agora será repórter no jornalístico dominical da Globo.

Como o “Fantástico” está celebrando seus 50 anos, diversos quadros e momentos marcantes do programa estão sendo relembrados. Um deles é o quadro “Repórter Por Um Dia”, em que famosos trabalhavam como repórteres seja em eventos ou nas ruas.

Recentemente, quem foi repórter por um dia foi o ator e comediante Paulo Vieira. Paulo foi às ruas lembrar o Fantástico nos anos 90. Foi no quadro exibido no último domingo, 20, em que a “autópsia do ET”, reportagem exibida pelo Fantástico em 1995, foi relembrada.

Nesta semana, João foi conferir um show da banda de K-Pop, Ateez, que aconteceu em São Paulo. De acordo com o que foi relatado pelo jornal Folha de S.Paulo, a produção da banda revelou que o boy-group se apresentou para cerca de 30 mil pessoas no estádio. Além de acompanhar o show e conversar com fãs da banda, o filho do cantor Leonardo também conseguiu entrevistar a banda “Ateez” e a conversa irá ao ar no Fantástico.

Em seu Instagram, o astro da série “De Volta Aos 15” surgiu em uma foto no Allianz Park, estádio onde ocorreu o show, com o microfone do “Repórter Por Um Dia”. Ele ainda gravou um vídeo curtindo o show do grupo e dançando bem na frente o palco.

Na legenda, João anunciou: “Hoje eu sou repórter por um dia!”. Nos comentários, a apresentadora Sabrina Sato adorou a novidade. “Que máximo. Vou assistir aqui”, escreveu a famosa nos comentários do post.

Os seguidores de João Guilherme também adoraram a novidade e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “É tanto orgulho que não cabe no peito”, declarou uma fã. Outra seguidora escreveu: “Arrasou muito”. E outro admirador escreveu: “Tudo! Arrasou”.

“Tão lindo”, elogiou um seguidor. Outra fã tanto de João, quanto da banda, escreveu: “Meu amor, ansiosa para ver você com eles”. Um perfil de fãs dedicado a João Guilherme ainda escreveu: “Meu repórter favorito”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Opinou!

Nesta sexta-feira, 25, João Guilherme participou de um luxuoso evento que reuniu diversos famosos como Patrícia Poeta, Jade Picon, Sabrina Sato e José Loreto. O astro surgiu com um terno, glitter no rosto e de muletas, por conta da recente cirurgia no joelho.

Na entrada do baile, João foi abordado por um repórter do SBT que o questionou sobre o caso da ex-namorada, Larissa Manoela. “Minha opinião, da minha família também, que a gente está em casa e acaba acompanhando junto com o Brasil inteiro. Acho que é muito triste, um desfecho assim. Claro, mãe e filha a gente sempre quer ver bem, principalmente porque a gente conhece, são pessoas próximas”, começou dizendo o artista.