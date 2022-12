Esposa de William Bonner fala do prêmio do marido: 'Dias mais áridos'

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas faz homenagem para o marido ao falar do prêmio dele no Melhores do Ano: 'Vitória não só dele'

Esposa do apresentador William Bonner, a fisioterapeuta Natasha Dantas fez uma homenagem para o marido nas redes sociais. Logo depois ser revelado que ele venceu na categoria de Jornalismo do Melhores do Ano, ela fez questão de parabenizar o amado por sua conquista.

No Instagram, Dantas compartilhou uma foto do prêmio do maridão e falou sobre o trabalho do jornalista. “Acho que vale o post porque só quem acompanha os dias mais áridos sabe da importância dessa vitória. Vitória não só dele, mas de todos os jornalistas que não descansaram, não recuaram, não se renderam. Parabéns!”, disse ela.

Natasha Dantas fez uma rara aparição na TV ao acompanhar William Bonner na premiação. Com um look dourado, ela sentou ao lado do marido na plateia do programa. “Ah, claro que eu não podia perder o momento de fazer aquela pode com o troféu na mão procurando alguma coisa no chão”, brincou ela sobre a sua foto no camarim da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha D B (@natashadantasb)

William Bonner cai na risada com comentário de Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck demonstrou que está de olho em tudo o que aconteceu com os famosos durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da Globo. Enquanto Pitty, Jão e Beto Lee faziam uma homenagem para Rita Lee no palco, ele percebeu que William Bonner estava cantando e não deixou isso passar ileso.

Huck fez um comentário inusitado sobre o que percebeu que Bonner estava fazendo durante a música. “A melhor coisa é você começar o Melhores do Ano e tá o Bonner no sofá cantando 'me vira de ponta cabeça e me faz de gato e sapato' pra mulher dele que está do lado”, disse ele. Em sua defesa, Bonner afirmou: “Eu não dancei, só evitei dançar”, confirmando que realmente cantou durante a apresentação musical.