Érico Brás celebra representatividade nordestina em 'Mar do Sertão': “Um acerto em tudo”

Na trama de 'Mar do Sertão', o ator Érico Brás interpreta o jornalista Eudoro Cidão

Nascido no Curuzu e criado no Alto de Coutos, no antigo subúrbio ferroviário de Salvador, Érico Brás (43) iniciou a formação como ator aos sete anos de idade. Com um currículo extenso, o baiano já fez filmes, peças, novelas e atuou como apresentador na Rede Globo, no programa “Se Joga”, exibido entre 2019 e 2020.

Parte desse sucesso foi fruto do apoio que encontrou em casa, com os pais, que sempre o incentivaram. “Eu fui escolhido pela arte. Minha mãe e meu pai sempre acharam que eu poderia participar de grupos de teatro, porque pensavam que ia ajudar na minha educação. E assim foi. Quando eu entendi que poderia ser uma profissão e possível de pagar minhas contas, aconteceu muito cedo. Com 17, 18 anos eu já fazia isso”, relembra.

Em entrevista à CARAS Digital, ele também falou de outras referências. "Uma das minhas principais, quando se fala de comédia, foi o Jorge Lafond, nos Trapalhões. Além dele, a saudosa Glória Maria, que infelizmente nos deixou nestes últimos dias. Ela era magnífica, abriu portas e sempre foi um sinônimo de liberdade".

São pessoas que deram o que ele classifica como inteligência, para conseguir vencer o preconceito e outras dificuldades que encontrou no caminho. “O Brasil é um país preconceituoso. O Brasil não gosta de quase nada que não seja branco, que não seja feito por homens brancos. O racismo é algo que está no DNA brasileiro. O Brasil nasce do racismo”, afirmou.

Atuação em 'Mar do Sertão'

O ator está no ar na novela das 18h, "Mar do Sertão", escrita por Mário Teixeira e dirigida por Allan Fiterman, que bateu o recorde de atores nordestinos em seu elenco. Ao todo, são 19 artistas que entregam a representatividade que a trama precisa por conta de se localizar na fictícia cidade de Canta Pedra, no nordeste do Brasil. Érico Brás é um deles.

"Mar do Sertão é um acerto em tudo o que se propõe. É uma prova de que a representatividade, além de importante, é lucrativa. A novela foi um sucesso em audiência. Os personagens, negros e nordestinos, então em posições de poder. O Felipe Velozo, por exemplo, interpeta um gerente de banco. Isso é de muita sensibilidade", destaca.

Na trama, Érico interpreta o jornalista Eudoro Cidão, que também é dono do jornal local. Para o ator, seu personagem é “bajulador” e “esperto”, com ânsia para dominar todos os acontecimentos possíveis. “É uma novela que deixou o artista livre para criar e eu aproveitei. Eu estou muito feliz, ainda mais nesse momento de voltar a fazer dramaturgia”. Ele voltou a atuar após um hiato de seis anos.

Além disso, a obra acontece em uma cidade que não existe na vida real, ou seja, não tem compromisso de ser fiel a nenhum lugar ou sotaque específico. Para finalizar, Érico revelou que, além de continuar no ar com mais novelas, também pretende investir em projetos pessoais, que já estão no papel. No entanto, não detalhou o que deve trazer de novidade.

Érico Brás também é empresário; ele é dono de um restaurante no Pelourinho

Além da vida artística, Érico Brás também é empresário. Entretanto, nem mesmo neste segmento ele deixa de abordar a arte, uma vez que vê seu restaurante como um espaço de portas abertas para outros artistas.

“Eu abri o restaurante, mas eu não sou cozinheiro e nem chef de cozinha. Aquilo, porém, funciona como um espaço de comunhão. Tem obras de arte, tem músicos locais que cantam, tocam e dançam. Então, as pessoas vão lá comer e se divertir. Elas estão naquele momento partilhando um axé", diz.