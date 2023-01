Ator de Mar do Sertão e atriz de O Rei do Gado têm casamento aberto e moram separados

Casados há 25 anos, o ator Enrique Diaz e a atriz Mariana Lima tem duas filhas, Elena e Antonia

No ar com Mar do Sertão e na reprise de O Rei do Gado, respectivamente, o ator Enrique Diaz e a atriz Mariana Lima formam um grande casal da teledramaturgia brasileira, porém, muitos não sabem que eles vivem o romance de uma forma diferente da tradicional. Casados há cerca de 25 anos, os dois têm um relacionamento aberto e vivem em casas separadas no Rio de Janeiro.

No fim do ano passado, o intérprete de Timbó, da novela das 18h da Globo, contou em conversa no podcast Papo de Novela, que viveu na mesma casa que a esposa por mais de duas décadas, porém, com o passar dos anos, eles descobriram um novo caminho dentro da relação, e decidiram viver separados --por mais que, segundo o artista, não seja uma decisão definitiva.

"Acho morar junto muito legal, moramos juntos por 20 e tantos anos. Nesse momento, estamos em duas casas. Temos duas filhas, às vezes as duas estão numa casa só, às vezes, todos numa casa só, ou eu e a Mariana em uma casa e as filhas em outra. Isso é complexo", contou, fazendo referência a Elena e Antonia, frutos do relacionamento com a atriz.

"É uma conversa que está rolando, não é ‘pronto, acabou, achamos um modelo.’ Tem a ver com o momento em que estávamos vivendo, de anos morando juntos, e o que isso significa, o quanto de fusão que temos, de espaço individual, de tempo", acrescentou ele, que ainda diz que a dinâmica pode não funcionar para todos os casais.

"É muito singular, é muito da pessoa, do casal. É diferente, por exemplo, quando você está no começo de uma relação. Não diria se um modelo é pior ou melhor. Para uma relação que está com 25 anos, na hora que chegou aos 22 anos, 23 anos, a gente ter a coragem de falar sobre isso e fazer esse movimento, não é simples. Olhamos isso como uma oportunidade que estamos nos dando, nem que seja pra morar junto de novo."

Díaz ainda afirmou que sua mãe, a professora e tradutora Maria Candida Rocha Diaz, chegou a repreende-lo e estranhou a nova configuração do casal. "Ela falava: ‘Não entendo esse negócio de vocês morarem separados’. E eu falava: ‘Essa é a minha vida. Se quiser conversar, vamos conversar. Agora, vir com uma moral para dizer que não está certo, aí não. Não dá.’ Tem que atualizar o negócio."

Para ele, é necessário se adaptar e evoluir, eliminando pensamentos retrógrados. "A gente está em movimento, experimentando e vendo o que é melhor. Isso, de morar separado, faz parte dessa fase dos últimos anos. Essa escuta permanente é honesta, ajuda a assumir que estar nesse movimento quase arriscado é mais legal do que não ter isso. A gente fica numa dança, é fascinante."