Emicida homenageia Glória Maria com depoimento emocionante: "Obrigado por você existir"

"Se hoje tem um Emicida, é porque antes existiu uma Glória Maria", escreveu o rapper

Emicida (37) foi um dos famosos a prestar sua homenagem a Glória Maria nas redes sociais. A jornalista morreu nesta quinta-feira, 02, no Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer.

"Se hoje tem um Emicida, é porque antes existiu uma Glória Maria. Devastado por sua passagem, amiga. E, ao mesmo tempo, grato por ter tido a honra de poder te chamar assim. Nossas aulas de natação vão ter que esperar... Que a terra lhe seja leve, professora", escreveu ele.

Nas redes sociais, os seguidores começaram a resgatar e viralizou um vídeo com a participação de Glória Maria no "Papo de Segunda", no canal GNT.

No programa exibido em março de 2021, ele declarou toda sua homenagem à jornalista e ela se emocionou com as palavras.

"A Glória Maria é uma das maiores referências de possibilidades que esse país já viu", disse o rapper, na ocasião. "Quando eu a assistia na televisão, naquelas matérias do 'Fantástico', nas viagens e nas entrevistas internacionais sempre foi uma coisa muito forte pra mim porque eu não tinha o que podemos chamar hoje de letramento racial a respeito da realidade do Brasil".

"Isso foi se construindo ao longo do tempo e ainda está se construindo em mim. Mas, de alguma forma, minha pele já sabia que a experiência não seria fácil. E, quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão, eu tinha nela uma espécie de referência de possibilidade. Que eu não podia desistir porque a Glória Maria era a pessoa que me dizia todo domingo que era possível vencer nesse lugar".

Trajetória de Glória Maria no jornalismo

Glória Maria foi a primeira jornalista negra da TV brasileira. Estreou como repórter em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio.

Naquela época, os repórteres ainda não apareciam no vídeo. Mas ela não demorou a surgir na telinha: foi em 1974, numa reportagem sobre a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.