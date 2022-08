Érico Brás conta os aprendizados e ensinamentos com a filha, Érica

Paternidade transformou o ator Érico Brás, que procura ser amigo da jovem e mantém educação baseada em liberdade e amor

Revista CARAS Publicado em 14/08/2022, às 10h47

Parecem dois irmãos, mas são pai e filha. Com bom humor e amor, o ator Érico Brás (43) mantém relação de muita cumplicidade com a herdeira, Érica (18). “Eu prefiro não determinar as coisas para a minha filha. Prefiro deixar ela escolher, mostrar a quantidade de possibilidades que existem no mundo para que ela seja uma pessoa capaz de escolher. A única coisa que me cabe é ficar do lado. E isso é uma atitude de pai amigo”, define.

Para o baiano, ser pai é ter noção de que os filhos podem ou não seguir o caminho que eles desejam. “É entender que a liberdade é fundamental para os filhos. Fundamental para a construção desse ser, que pode interferir ou não na sociedade. A liberdade, o amor, a cumplicidade e a admiração pelos filhos podem torná-los grandes seres humanos e, com certeza, no meu caso, também contribuem para eu ser um grande pai”, diz o artista.

A paternidade transformou Érico, que passou a enxergar o mundo de uma forma diferente. “Passei a olhar os meus atos, meu comportamento e também tive a noção de que a minha responsabilidade com aquele ser, que tinha acabado de nascer, tinha aumentado. Precisei olhar um pouco mais até mesmo para dentro de mim para ver o quanto eu precisava ser mais amável, mais amigo... Enfim, ser pai”, diz.

Érico ainda se divide entre a função de empresário, à frente do restaurante Ó Paí, Ó, em Salvador, e a carreira de ator, nas gravações de Mar do Sertão, próxima novela das 6 da TV Globo. Ele, que já apresentou o Se Joga, sonha em vol­tar para a área também. “Que­ria muito ter um programa meu, sabe? Colocar na TV algo da dramaturgia que fosse feito ou pensado por mim. Mas acho que isso deve estar vindo por aí! Sou muito feliz fazendo o que faço”, conclui.

Fotos: Guih Diazz