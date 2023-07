Equipe do MasterChef lamenta a morte precoce de ex-participante

Equipe do MasterChef escreve recado de despedida após a notícia da morte do ex-participante Wilson Cabral

Nesta sábado, 22, a equipe do MasterChef Brasil se pronunciou para lamentar a morte do ex-participante Wilson Cabral, que esteve no elenco do MasterChef Profissionais. Ele faleceu após sofrer um trágico acidente de carro.

Com a repercussão da notícia, a equipe do programa lamentou a partida dele com uma homenagem nas redes sociais. “Chef Wilson Nunes Cabral Neto. A família MasterChef Brasil agradece por tudo e por tanto. Descanse em paz”, disseram.

Wilson Cabral faleceu na sexta-feira, 21, após um período internado. Ele sofreu um grave acidente de carro uma semana antes. Ele chegou a ser internado em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Esposa de Wilson Cabral se pronuncia durante o luto

Após a notícia da morte do ex-semifinalista do Materchef Profissionais, de 2022, Wilson Cabral, a esposa do cozinheiro, Simone, confirmou a perda nos stories da rede social dele e desabafou ao falar sobre o falecimento do companheiro.

Ela lamentou a perda e comentou sobre ele ter deixado um filho com autismo, Arthur, que ainda não sabe do acontecimento. "É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante esses 11 anos", escreveu.

"Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho pro filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens de apoio de vocês. Que deus abençoe a todos", agradeceu ela. Em seguida, esposa de Wilson Cabral revelou que ainda não falou para o filho o que aconteceu com o pai dele. "Pessoal, não consigo responder a todos. Primeiro tenho que colocar meu filho para dormir, ele não imagina o que aconteceu hoje. Assim que puder irei responder, prometo", finalizou.