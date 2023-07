Esposa de Wilson Cabral fala sobre morte do esposo: 'Em choque'

Ex-semifinalista do 'Masterchef Profissionais', Wilson Cabral, faleceu após acidente de carro, deixando esposa e um filho

O ex-semifinalista do Materchef Profissionais, de 2022, Wilson Cabral morreu nesta sexta-feira, 21. A esposa do cozinheiro, Simone, confirmou a perda nos stories da rede social dele e desabafou ao falar sobre o falecimento do companheiro.

Vítima de um acidente de carro, o ex-participante do reality culinário não resistiu após ter ficado uma semana no hospital. A mulher então lamentou a perda e comentou sobre ele ter deixado um filho com autismo, Arthur, que ainda não sabe do acontecimento.

"É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante esses 11 anos", escreveu.

"Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho pro filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens de apoio de vocês. Que deus abençoe a todos", agradeceu ela.

Em seguida, esposa de Wilson Cabral revelou que ainda não falou para o filho o que aconteceu com o pai dele. "Pessoal, não consigo responder a todos. Primeiro tenho que colocar meu filho para dormir, ele não imagina o que aconteceu hoje. Assim que puder irei responder, prometo", finalizou.

Em abril deste ano, o cozinheiro já havia sido internado depois de ter sido picado por uma aranha marrom. Na ocasião, ele contou para a Band.com.br como estava. “Virou uma infecção e minha perna ficou ruim. Tomei remédio, mas o veneno espalhou. Na semana passada, eu não estava mais conseguindo andar e tive de ser internado. O médico viu que precisava operar para tirar o tecido morto e a infecção”, disse.

Após passar pelo reality comandado por Ana Paula Padrão, Wilson Cabral abriu um restaurante com outro participante do programa, Hichel, da mesma edução que integrou em 2022.

