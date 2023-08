Encosto? Ator de A Viagem relatou caso inusitado após andar de metrô; entenda

Ator Guilherme Fontes revelou que viveu experiência marcante durante exibição de A Viagem na TV Globo

Estrela da novela A Viagem, sucesso da TV Globo em 1994, o ator Guilherme Fontes relatou que sua figura causou um verdadeiro pânico nas pessoas que não o conheciam. Viver o vilão chegou a provocar uma situação inusitada durante um passeio de metrô.

Na trama escrita por Ivani Ribeiro, Guilherme interpreta um homem que, depois de morto, passa a assombrar amigos e familiares. Durante toda a novela, ele age feito um encosto, usando roupas pretas e fazendo maldades.

"São muitas as histórias de fãs e outras tantas que vivi pessoalmente... Como o dia em que resolvi pegar o metrô vestido de Alexandre, todo de preto, e ninguém quis falar comigo. Acho que pensaram se tratar de assombração", contou ele a o Gshow.

Com temática espírita, a novela tenta mostrar as consequências dos atos de algumas pessoas e também levar uma mensagem envolvendo o amor. Na época, a cena da morte de Alexandre, que comete suicídio na cadeia, impactou até mesmo o ator.

Segundo Guilherme, ele tem o hábito de assistir a cena uma vez ao ano. "Sempre gosto de ver as sequências iniciais, que são muito potentes do ponto de vista dramatúrgico. Toda sequência que vai desde o primeiro capítulo, a prisão e o suicídio, até a chegada ao inferno", disse.

Leia também: Globo deverá fazer remake da novela A Viagem, de 1994

Depois de 30 anos de sua exibição original, A Viagem segue fazendo sucesso entre os brasileiros. Para Guilherme, é um pouco estranho saber que um vilão confesso foi abraçado pelo público de maneira que jamais foi esquecido.

"Quando chego em casa, me pergunto se essa tal repercussão acabou mesmo. Volto a sair pra rua e vejo que não. [...] É a glória. Um vilão tratado como um herói. Um pecador justificado. Um malvado favorito. Divertido demais", refletiu.

Nos últimos meses, inclusive, a novela ganhou uma força nas redes sociais. Isso porque a produção foi liberada para os assinantes do Globoplay. Desde então, muitos memes envolvendo Alexandre e outros personagens da novela passaram a circular entre os internautas. “Este personagem está no panteão do meu coração. Sou realizado até aqui", finalizou.