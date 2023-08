Em desabafo, ex-paquita Sorvetão revela que perdoou Xuxa: "Não guardo mágoa"

Ex-paquita, Sorvetão revela que perdoou Xuxa; as duas estão rompidas por motivos políticos; veja

A ex-paquita Andrea Sorvetão disse que perdoou Xuxa Meneghel após ser totalmente excluída de seu documentário. Mesmo afirmando que ficou chateada com a situação, ela disse que não guarda mágoas da loira.

“Fiquei muito chateada. Se você é meu amigo pessoal, quando você vê algo ruim você vai vir falar direto comigo, algo que possa me prejudicar”, declarou ela em entrevista exibida pelo Fofocalizando nesta quinta-feira, 10.

Sorvetão afirmou que o público também sentiu muito a sua falta na produção. “Acho que as pessoas sentiram muito mais a minha falta, o público. Eu não sabia que ia ter, não sabia nada, não fui convidada. E está tudo bem sabe por quê? A dona da festa convida quem ela quer para a festa dela", declarou.

Mesmo chateada, ela deixou as portas abertas para uma reconciliação. “Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Eu não guardo mágoa”, avisou ela durante a conversa exibida pelo programa.

Andrea Sorvetãorompeu com Xuxa Meneghel por divergências políticas durante a disputa presidencial. Na época, as duas perderam o contato e até hoje não se falam. Outras paquitas participaram do documentário, entre elas Tatiana Maranhão e AndréaVeiga.

Xuxa também se solidarizou

A apresentadora Xuxa Meneguel deixou uma mensagem se solidarizando com Andréia Sorvetão. Nas redes sociais, ela reviu um depoimento antigo no qual a ex-paquita explica porque deixou o grupo de assistentes de palco da loira.

“Não sabia que tinha sido assim. Marlene me disse que era porque queria tentar carreira solo. Mais uma mentira. Sinto muito por todos os absurdos que as paquitas e outras meninas passaram. Me desculpem, sinto muito”, disse a apresentadora.

No desabafo, afirmou que foi demitida após ser maltratada por Marlene Mattos. Ela ficou doente e não conseguiu marcar presença em um show ao lado das paquitas. “Marlene me ligou muito brava e perguntou quem eu achava que era, que eu tinha show com as paquitas, que não poderia largar o compromisso", relembrou ela para a série É Tão Bom.