Em clima de TBT, Duda Nagle relembra os bastidores de 'A Dona do Pedaço', ao lado de Felipe Titto e Caio Castro

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 15h51

Nesta quinta-feira, 26, Duda Nagle (39) entrou no clima do TBT e decidiu lembrar das gravações da novela A Dona do Pedaço, em 2019.

O ator publicou um vídeo com vários cliques em sequência que fez nos bastidores da trama, ao lado de Felipe Titto (35) e Caio Castro (33), enquanto eles ainda estavam caracterizados como seus personagens.

Na legenda, Duda falou com carinho da novela: "Registro boa bastidores da novela A Dona do Pedaço, agosto de 2019. Quem lembra das lutas entre Rock e Paixão?"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Grandes atores!", disse um. "Os melhores!", falou outro. "Lindos demais!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques que Duda Nagle fez com Felipe Titto e Caio Castro nos bastidores de A Dona do Pedaço: