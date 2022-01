Eliminado da semana, Bebê do 'The Masked Singer Brasil' era Dudu Nobre!

Dudu Nobre, escondido pela fantasia de Bebê, não impressiona jurados e é o segundo eliminado do 'The Masked Singer Brasil'

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 17h43

Neste domingo, 30, o Bebê do The Masked Singer Brasil acabou levando a pior e foi eliminado no segundo episódio, revelando o rosto de Dudu Nobre (48)!

Segundo desmascarado da nova temporada do reality, o participante não se destacou com a apresentação de Desce Pro Play, de Anitta, MC Zaac e Tyga.

“Primeira vez que a voz do povo não foi a voz de Deus! Fiquei feliz demais. Pra gente que vive com arte e entretenimento, é muito bacana poder participar. Ninguém acertou, achava que iam reconhecer pela voz”, declarou ele após a eliminação.

“Eu me esforcei muito para evitar entregar com a voz. Primeira vez que eu tive a oportunidade de pegar preparação verbal, corporal, fantasia”, completou o cantor, que não foi descoberto pelos jurados até o último segundo.

No episódio de estreia, a desmascarada da vez foi a Rosa, que escondia ninguém menos que a rainha do rebolado, Gretchen (62).