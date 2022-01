Em novo dia, 'The Masked Singer' faz sucesso e eleva a audiência da Globo

Em novo dia da semana, programa musical 'The Masked Singer' faz sucesso e vira assunto nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 14h54

Na tarde deste domingo, 23, estreou na programação da TV Globo a segunda temporada do The Masked Singer Brasil, atraindo a atenção do público de casa.

Com novidades na bancada de jurados e no time de participantes, o reality show musical virou assunto nas redes sociais e impulsionou os índices da plim plim.

-Gretchen é desmascarada no primeiro 'The Masked Singer' do ano!

De acordo com os dados divulgados pelo site Notícias da TV, o primeiro episódio registrou 14, 1 pontos de média na Grande São Paulo, vencendo a estreia do Paulistão na Record.

Gretchen era a Rosa!

Na ocasião, a cantora Gretchen(62) foi a menos votada e acabou tirando a máscara no final do programa. "Foi lindo, maravilhoso e emocionante!", declarou a artista que se caracterizou de rosa e interpretou o hit Amor I Love You no palco da atração semanal.