Elenco e equipe de 'Pantanal' se encontram em restaurante no Rio de Janeiro

Atores e equipe da novela das nove 'Pantanal' se reúnem em restaurante japonês no Rio de Janeiro e celebram encontro

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 10h04

Parte do elenco e equipe da novela das nove Pantanal se encontraram na noite de quinta-feira, 18, em um restaurante no Rio de Janeiro!

Alguns atores da trama de Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi compartilharam registros da noite nas redes sociais. José Loreto (38), Dira Paes(53), Guito (38), Paula Barbosa (35), Gabriel Sater (40), Almir Sater (65) e Bella Campos (24) posaram juntos com equipe da produção em um restaurante japonês e celebraram o encontro.

"Muito bão estar coceis tudo!", escreveu Paula Barbosa ao legendar a postagem.

José Loreto também postou registros da noite e aproveitou para homenagear Osmar Prado, que completou 75 anos na quinta-feira, 18."Viva Sêo Osmar!! Viva nosso Pantanal!! Viva nossos encontros dentro e fora de cena!! Brindemos!!!".

Dira Paes compartilhou foto do elenco todo reunido durante gravações no aniversário de Osmar Prado. "Elenco reunido pra celebrar mais um ano de vida desse mestre. Viva Osmar Prado!!!", disse a intérprete de Filó.

Elenco de 'Pantanal' se reúne em jantar:

Gabriel Sater diz que se inspirou no pai para 'Pantanal'

Em participação no Encontro, Gabriel Sater afirmou que está vivendo um dos momentos mais felizes da carreira e contou que se inspirou no pai, Almir Sater, que interpretou o personagem Trindade na primeira versão da produção, em 1980, colocando seu toque especial. "É uma montanha-russa de emoções, eu assisti esse personagem com ele quando era criança, visitei a novela original. Quando surgiram rumores, já fiquei enlouquecido, falei: 'quero mais do que tudo!' Me motivei por uma série de questões, mudei minha rotina pelo Trindade, são 20 meses de Trindade na minha vida", disse ele.

Na sequência, Sater falou sobre o pai, que está no remake como o chalaneiro Eugênio: "Meu pai está muito feliz com o meu trabalho, com meu disco novo, com esse momento. Falou que me viu diferente, está me vendo mais sereno. O personagem acaba transformando a gente. É um dos momentos mais felizes que vivo e estou saboreando cada momento".

