Elenco de 'Malhação' se reúne em festão após 12 anos; veja o antes e depois

Lembra deles? Ex-atores de 'Malhação: Intensa como a Vida' se reúnem após 12 anos do fim da novela e posam juntos; confira o reencontro

O elenco da novela adolescente da Globo, 'Malhação: Intensa como a Vida', surpreendeu ao compartilhar registros de uma grande festa, que marcou os 12 anos desde o fim da trama. Nas redes sociais, os ex-atores posaram juntos e compartilharam o antes e depois durante o reencontro da temporada, que foi um sucesso e deixou saudade na emissora.

Alice Wegmann, que participou da novela como a jovem rebelde ‘Lia’, um de seus primeiros papéis de destaque, foi quem exibiu os primeiros registros do reencontro nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela celebrou ao rever os colegas de elenco, com quem dividiu os bastidores durante as gravações da novela, que aconteceram entre 2012 e 2013.

Além de Alice, outros nomes como Juliana Paiva, que interpretou a eterna ‘Fatinha’, Aline Dias, que integrou o elenco como ‘Maná’, e Jéssica Ellen, como ‘Rita’, curtiram o festão com Louise D'Tuani, a ‘ Luana’, da trama. Maria Beta, Elisa Pinheiro, Mariana Cortines, Guilherme Leicam, e Victor Sparapane também marcaram presença.

Por fim, a autora da trama Rosane Svartman e o diretor Luiz Henrique Rios participaram do reencontro e apareceram entre os registros de antes e depois. Em seu perfil, Alice comemorou ao lado da equipe e relembrou o tema da novela: “Hoje o tempo voa amor! Reencontro de #MalhaçãoIntensa pra matar a saudade depois de 12 anos!!!!!! Muito amor", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Vale lembrar que os protagonistas Agatha Moreira, que fez ‘Juliana’ e interpretou a irmã de seu atual namorado, Rodrigo Simas, o ‘Bruno’, também participaram. Recentemente, eles usaram as redes sociais para celebrar a exibição da novela, que está sendo transmitida no canal Viva: “Quem aí também estava morrendo de saudades dos irmãos Bruno e Ju?”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VIVA (@canalviva)

Nos comentários, os seguidores celebraram a novidade: “Até me emocionei!! Foi a ÚNICA malhação que acompanhei do começo ao fim”, disse uma fã. “Eu amo um casal (e um casal de irmãos)”, brincou outra. “Impressionante que isso me emociona, a música tudo, ver de novo me dá uma nostalgia, um sentimento”, escreveu uma terceira; veja o antes e depois:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Malhação vai voltar?

‘Malhação’ pode estar prestes a ganhar uma nova chance na programação da Globo! A emissora estaria considerando a possibilidade de desengavetar uma temporada inédita do seriado após seu cancelamento em 2022. Em fevereiro, surgiram rumores sobre um possível retorno da produção adolescente em um novo formato.

Segundo informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a vênus prateada teria tirado uma sinopse antiga do seriado da gaveta. Escrita pelos irmãos Eduardo e Marcos de Carvalho, a história foi arquivada com o fim da novela, mas estaria sendo considerada para se tornar uma série no Globoplay; saiba os detalhes!