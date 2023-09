Elaine Bast revela motivo para ter pedido demissão da CNN Brasil

Elaine Bast se demitiu da CNN Brasil nesta semana e revelou o motivo para o seu pedido inesperado

A jornalista Elaine Bast pediu demissão da CNN Brasil nesta semana e já revelou o motivo para a sua decisão. De acordo com o site Notícias da TV, ela tomou a decisão de deixar a emissora de TV por causa do seu horário de trabalho.

Elaine contou que não conseguiu se adaptar ao horário da madrugada, já que tinha que acordar no meio da madrugada para ir trabalhar. “Tinha que ir para a cama às sete da noite para conseguir acordar, e ainda assim era difícil. Esse horário é muito duro. Pelo menor para mim, foi”, disse ela.

A jornalista ainda contou que saiu de lá com as portas abertas. “Gostei muito do período em que fiquei lá. Mas eu entrava às quatro horas da manhã, acordando duas e meia todos os dias. E não havia expectativa de mudar tão cedo. Foi de comum acordo. Realmente não tenho o que dizer de lá. Aprendi muito no período em que estive na CNN”, afirmou ela.

Vale lembrar que Elaine Bast já tinha pedido demissão da Globo em 2022.

Relembre o que Elaine Bast disse na época em que deixou a Globo

Quando saiu da Globo, Elaine Bast falou sobre seu pedido de demissão. "Na última sexta-feira pedi demissão da empresa em que fiquei por 23 anos. Foram duas décadas de muito aprendizado. Comecei no Bom Dia Brasil, logo após ter saído da Gazeta Mercantil, um jornal que era voltado para empresas e mercado financeiro. Não foi um início fácil. A TV era um mundo completamente diferente para mim, com uma linguagem própria. E posso dizer que tive os melhores professores lá dentro: editores, colegas de profissão, chefes", disse ela.

Então, ela relembrou dos telejornais que fez parte ao longo dos anos. "Do Bom Dia Brasil, para o Jornal da Globo, Jornal Hoje, SP2, Fantástico, Globo Reporter. Fiz todos os jornais da casa. Até chegar o convite para trabalhar, por quase 5 anos, como correspondente na Globo de NY: fui com a família toda. Cobri eleições, tragédias, a morte do Osama Bin Laden. Cobri também momentos alegres, como o Oscar. Fiz inúmeras matérias com tantos artistas dos quais era admiradora, tanto os da telona quanto os do rock and roll. E de lá trouxe muitas histórias que guardarei comigo para sempre. Tive ainda a honra de ser apresentadora por dois anos do programa da Gnews, o Mundo S/A nesse período, experiência que carrego com muito carinho no coração", declarou.

Logo depois, ela contou sobre o desafio com sua saúde. "Na volta ao Brasil, três meses depois, descubro que estava com câncer de mama. Coincidentemente no dia em que havia feito uma matéria sobre o mesmo assunto para o JN. Recebi todo o apoio da empresa para me tratar. E a solidariedade dos colegas. Durante a pandemia fiquei um período em casa, fazendo home office. Mais um novo desafio, vencido. Minha vida sempre foi assim, de desafios. Cheguei ao topo que poderia chegar dentro dessa empresa que sempre me acolheu", contou.

Por fim, Elaine Bast comentou sobre a decisão de pedir demissão da Globo. "E agora decidi partir para novos caminhos. Não sou de me acomodar. E o mundo tem se aberto a tantas novas possibilidades, novas linguagens, novas maneiras de contar histórias. Nessa minha trajetória tenho inúmeras pessoas a agradecer, impossível citar o nome de cada uma. Sou grata a todos por todas as mensagens de carinho que recebi desde o anúncio da minha saída da Globo. Obrigada a todos por me acompanharem até aqui. E seguimos em frente, vamos que vamos!", escreveu.