Durante intervalo das gravações, Larissa Manoela se diverte no jardim dos estúdios Globo: ''Feliz e saltitante''

Larissa Manoela mostrou alguns cliques que fez no jardim dos estúdios Globo, enquanto se divertia entre uma gravação e outra

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 15h03

Nesta quinta-feira, 19, Larissa Manoela (21) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco do que faz entre uma gravação e outra.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela parece, mo jardim dos estúdios Globo, se diverto ao fazer pulos, super sorridente para a lente das câmeras.

Ela ainda exibiu com detalhes o look estiloso que estava usando, com uma calça legging preta e um casaco de lá cinza, todo estampado com cara de muitas mulheres.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Pinguinho feliz e saltitante".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Belíssima!", disse um. "Preciosa demais!", escreveu outro. "Maravilhosa!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Larissa Manoela se divertindo no jardim dos estúdios Globo, no intervalo para uma relação e outra: