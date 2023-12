No Domingão, Dona Déa entrega entrega colega de programa: "Protegido do chefe"

Dona Déa entrega convidado do 'Domingão' e protagoniza momento sincerão; Huck ficou com cara de tacho ao vivo

Um momento divertido bombou logo no início do Domingão exibido neste domingo, 31. É que Luciano Huck apresentou os convidados da atração quando foi "bajulado" por um dos participantes.

Trata-se do humorista Rafael Portugal, que cobriu o comandante de elogios. "Você é de fato um dos maiores desse país, quiçá do mundo. E ainda é muito bonito", declarou ele.

Huck então explicou o comportamento do convidado que decidiu "puxar" o seu saco. "É que o contrato dele tem até meia-noite pra ser assinado por ano que vem e ele tá nessa", disse ele provocando gargalhadas da plateia.

Depois, o apresentador ainda quis saber de dona Déa se ela achou justa a indicação de Portugal ao Melhores do Ano de melhor humorista. Ela respondeu a pergunta e ainda entregou um segredo dos bastidores. "Eu achei justo, apesar dele ser inadimplente no programa. Ele diz que vem, mas não vem. É protegido do chefe", disse. O momento deixou os fãs animados nas redes sociais.

Amaury Lorenzo dedica prêmio a parceiro de 'Terra e Paixão'

O ator Amaury Lorenzo, intérprete de Ramiro na novela Terra e Paixão, também foi um dos grandes vencedores do Melhores do Ano. Após ganhar o troféu como Revelação do Ano, o artista caiu no choro em seu discurso de agradecimento.

Ao receber o prêmio, ele dedicou sua vitória a Diego Martins, que dá vida a Kelvin, seu par romântico na novela. Com lágrimas nos olhos, o vencedor demonstrou sua gratidão ao parceiro de tela com um lindo discurso.

"Diego, assim, isso não existia se não fosse você. O Diego é um artista tão incrível, que me ajuda, nada disso seria possível se não fosse você. Esse prêmio é seu também. Eu te amo, muito, te amo, te amo", declarou Amaury para o colega, que estava presente na plateia e se emocionou com o amigo.