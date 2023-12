TV / Premiação

Amaury Lorenzo dedica prêmio a parceiro de 'Terra e Paixão': "Te amo"

Ao vencer como Ator Revelação no 'Melhores do Ano', do Domingão do Huck, Amaury Lorenzo dedica seu prêmio ao seu parceiro em 'Terra e Paixão'

Amaury Lorenzo - Foto: Globo / João Cotta